Ultragaz promove "Arraiá com Energia" com R$15 de desconto na compra do gás de cozinha

Exclusiva no App Ultragaz, a promoção acontece entre os dias 12 e 16 de junho. Consumidores de todo o Brasil, onde o App Ultragaz está disponível, terão a oportunidade de aproveitar a promoção

SÃO PAULO, 12 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- O mês de junho é marcado pelas celebrações de festas juninas em todos os cantos do Brasil. A Ultragaz, empresa que atua com soluções em energia para negócios e domicílios de forma segura, eficiente e sustentável, preparou um "Arraiá com Energia" com oferta na compra do botijão de gás para entrar no clima das celebrações.

A ação garante R$15 de desconto para consumidores que fizerem o pedido de recarga de botijões de 13kg, entre os dias 12 e 16 de junho, exclusivamente por meio do App Ultragaz. Durante a ação, cada cliente poderá fazer um pedido com até 2 (duas) recargas para o botijão de 13 Kgs do gás de cozinha e o desconto é aplicado em cada recarga adquirida. O consumidor que quiser aproveitar a promoção poderá utilizar dinheiro, débito e crédito, como formas de pagamento.

"Festa junina é uma tradição brasileira e a Ultragaz, que está presente na vida de milhões de brasileiros, não poderia ficar de fora das celebrações.", conta Cristina Aparecida Vasques Tartaglia, gerente de vendas e atendimento da Ultragaz. "Seja na hora de cozinhar o vinho quente, estourar a pipoca ou preparar o bolo de fubá, os botijões da Ultragaz estarão em todas as comemorações. A promoção é nossa maneira de contribuir com uma energia mais eficiente e segura e participar de todos os momentos especiais do mês de junho", finaliza a executiva.

Para aproveitar os benefícios da promoção é simples: basta adicionar o produto ao carrinho e escolher a forma de pagamento. A promoção é válida nas praças atendidas pelo aplicativo Ultragaz, disponível para dispositivos iOS e Android . Confira as localidades contempladas e outras informações no regulamento oficial da promoção.

SERVIÇO

O que: "Arraiá com Energia" com desconto na compra do gás de cozinha

Data: de 12 a 16 de junho de 2023

Onde: exclusivamente para compras realizadas no App Ultragaz

Para quem: clientes da companhia que moram nas cidades atendidas pelo App Ultragaz;

Desconto: 15 reais de desconto na recarga do botijão de gás de cozinha no período da promoção, limitada a até duas recargas por cliente

Formas de pagamento: dinheiro, crédito e débito

FONTE Ultragaz

