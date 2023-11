Ultraviolette lança F77 com especificação internacional para mercados europeus na EICMA 2023; F99 Factory Racing Platform faz estreia mundial

Os motociclistas europeus poderão pilotar a F77 com carteiras de habilitação A1 ou A2

A F99 Factory Racing Platform testemunhou um imenso interesse na EICMA 2023

MILÃO, 10 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Ultraviolette, uma força pioneira em mobilidade futura e infraestrutura energética, ganhou destaque na EICMA 2023 com um duplo anúncio. A principal motocicleta da empresa, F77, fez sua grande estreia no mercado europeu em conjunto com a apresentação mundial da F99 Factory Racing Platform no Milan Motorcycle Show.

Ultraviolette F77 com especificação internacional

Niraj Rajmohan (CTO) and Narayan Subramaniam (CEO) at EICMA 2023 with Ultraviolette F99 Factory Racing Platform The Ultraviolette F77 Airstrike variant

A F77 é o primeiro veículo sobre duas rodas indiano com tecnologia de bateria de última geração e componentes eletrônicos veiculares inspirados em aviônica.

A Ultraviolette lançou a F77 na Europa com entregas iniciando no segundo trimestre de 2024 com três variantes distintas: Shadow, Laser e Airstrike. O modelo F77 conta com impressionantes 100 Nm de torque máximo e 30 kW (40 CV) de potência máxima, cortesia da avançada bateria de 10,3 kWh.

O F77 se sobressai em desempenho, capacidade, tecnologia de bateria, segurança, conforto de condução, manuseio e estética, oferecendo três modos de condução: Glide, Combat, Ballistic.

A F77 terá um preço entre 9.000 e 11.000 euros na Europa, sujeito a incentivos e impostos dos governos federal / estadual. A Ultraviolette começará a aceitar inscrições em seu site oficial a partir de 15 de novembro de 2023.

F99 Factory Racing Platform da Ultraviolette

Os planos da Ultraviolette vão além da F77 com especificação internacional, com a estreia mundial da F99 Factory Racing Platform, marcando uma etapa de grande importância no âmbito da tecnologia de motocicletas elétricas. Contrastando com o modelo de primeira geração, a mais recente iteração da F99 é uma motocicleta totalmente carenada com tecnologia avançada de bateria e inovações no sistema de transmissão.

Uma das características mais distintas da F99 é sua aerodinâmica ativa, refletindo os princípios adotados dos caças supersônicos. A motocicleta incorpora fibra de carbono na construção de sua Aerodinâmica Ativa, incluindo painéis e aletas. A Aerodinâmica Ativa está engenhosamente integrada em dois locais essenciais na F99: no escudo de ar, atuando como um para-brisa de ar, e em dois dutos da carenagem dianteira, canalizando o ar ao motor que o comprime e o libera por meio das palhetas. Este mecanismo otimiza o fluxo de ar sobre o capacete do motociclista para reduzir a resistência.

Outra inovação estrategicamente chave está incorporada no Air-Blade, um segmento de carenagem lateral, que se adapta aos ângulos de inclinação para melhorar a saída de força durante as curvas. Diversas aletas adicionais estão estrategicamente posicionadas na frente e na traseira do veículo para ajustar a eficiência aerodinâmica. A F99 possui uma impressionante velocidade máxima de 265 kph.

O motor refrigerado por fluido da F99 produz uma potência máxima de 120 CV (90 kW), permitindo que a motocicleta vá de 0 a 100 km/h em apenas 3 segundos.

Com um coeficiente de resistência aerodinâmico de 0,45 e um peso total de 178 kg, a F99 Factory Racing Platform está preparada para reescrever as regras do mundo do motociclismo.

O lançamento comercial mundial da F99 está previsto para 2025. A Ultraviolette está ativamente envolvida em discussões com distribuidores e revendedores europeus para proporcionar uma experiência sem igual aos motociclistas em todo o continente.

Para mais informação: https://www.ultraviolette.com/

Contatos de Mídia :

Pradeep Shah: [email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2262197/Ultraviolette_Logo.jpg

Photo 1: https://mma.prnewswire.com/media/2272511/Ultraviolette_F99_Factory_Racing_Platform.jpg

Photo 2: https://mma.prnewswire.com/media/2272512/Ultraviolette_F77_Airstrike.jpg

FONTE Ultraviolette Automotive Pvt Ltd