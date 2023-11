Ultraviolette se prépare pour ses débuts internationaux à l'EICMA 2023 ; elle présentera des plateformes de moto haute performance

Le pavillon futuriste d'Ultraviolette, la station spatiale UV à l'EICMA 2023, présentera un produit et une technologie de pointe dans le hall 22P, stand Q20

Conférence de presse internationale le 8 novembre 2023 à 15 h 40 CET / 19 h 10 IST avec quelques annonces intéressantes

Outre le lancement mondial de la F77 aux spécifications internationales, Ultraviolette dévoilera également de nouvelles plateformes de produits pour les passionnés de moto du monde entier.

BANGALORE (Inde), 2 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Ultraviolette, un innovateur dans la mobilité durable qui a une vision unique de la création de solutions de mobilité haut de gamme, s'apprête à électrifier la scène mondiale avec ses débuts à l'EICMA 2023. L'EICMA, la plus grande et la plus prestigieuse exposition de deux-roues au monde, est prévue à Milan, en Italie, du 7 au 12 novembre 2023.

Ultraviolette dévoilera la F77 aux spécifications internationales, la première moto électrique haute performance de l'Inde. La F77 marquera non seulement les débuts d'Ultraviolette sur les marchés européens, mais deviendra également l'une des plateformes électriques à deux roues les plus avancées au monde. Cette annonce souligne l'engagement d'Ultraviolette à repousser constamment les limites de l'innovation et de la technologie, non seulement en Inde, mais aussi sur les marchés mondiaux.

La moto électrique phare de l'entreprise, la F77, a été conçue et développée entièrement en Inde. La F77 sera lancée à l'international au cours de la première année de sa production.

Ultraviolette aura une vitrine de ses produits de pointe dans sa zone futuriste, la station spatiale UV, qui accueillera plusieurs motos, des démonstrations de technologie et des marchandises. La station spatiale UV offrira une expérience passionnante et immersive aux visiteurs de l'EICMA 2023, résumant la vision avant-gardiste de la marque et sa philosophie de conception aérospatiale étonnante. Ultraviolette vise à mettre en valeur son expertise inégalée en matière de conception et de développement et à faire de la marque un pionnier dans le domaine des motos de performance, des segments jusqu'alors dominés par les anciennes marques de motos européennes et japonaises participant à l'événement.

Ultraviolette sera présente avec ses offres futuristes au Hall 22P, Stand Q20 à l'EICMA 2023. La conférence de presse de l'entreprise est prévue le 8 novembre à 15 h 40 (CST) / 19 h 10 (IST).

À propos d'Ultraviolette Automotive

Créée en 2016 par Narayan Subramaniam et Niraj Rajmohan, Ultraviolette Automotive innove dans le domaine de la mobilité durable et des infrastructures énergétiques. La société développe le premier écosystème indien de véhicules électriques haute performance et d'infrastructures énergétiques prêts pour l'avenir. https://www.ultraviolette.com/

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2262197/Ultraviolette_Logo.jpg

SOURCE Ultraviolette Automotive