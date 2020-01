Um desafio inovador: As mídias sociais como ferramenta de ensino a distância

O quadro semanal no Instagram, intitulado "Arbexflix", é disponibilizado todos os domingos no Instagram do Dr. Arbex. Nele são exibidos casos relacionados a Odontologia Estética de forma gratuita, didática e de altíssima qualidade. O dentista que é membro da SBOE (Sociedade Brasileira de Odontologia Estética), entidade que presidiu de 2005 e 2018, é referência absoluta nessa área. Atualmente, é destaque não só em palestras e congressos, mas também nas redes sociais e em cursos online.

A dedicação e empenho nesse novo modelo de conhecimento compartilhado tem rendido frutos, eleito o melhor na área de "Odontologia Estética" no Instagram pelo quarto ano consecutivo e "Conteúdo e Aprendizado" nos dois últimos anos. É a consagração do reconhecimento pelo trabalho de excelência aliado à tecnologia.

Uma das vantagens desse modelo é a democratização do ensino, onde profissionais de todas as regiões tem acesso ao mesmo conteúdo. E é notório esse impacto. "Sou ortodontista e buscava algo mais para conclui com maior excelência meus casos e, então, após realizar os cursos online com o Dr. Arbex hoje a minha rotina clínica é outra. A Odontologia Estética definitivamente foi um divisor de águas em minha profissão. Meu sentimento é único a ele e sua equipe: gratidão", afirma Emilenne Rigonatto, de Coxim – MS.

Esses prêmios e feedbacks positivos só têm elevado ainda mais o nível das publicações e conteúdo na internet. Dr. Arbex enfatiza: "O conhecimento só tem valor quando é compartilhado. E isso tem movido para a persistência no conteúdo de qualidade de forma verdadeira. Mostro o meu dia a dia clínico, passo aos meus colegas a minha experiência de forma real e prática, para que seja replicada com excelência. Apesar de desafiador, é gratificante ver o conhecimento sendo compartilhado com um maior número de dentistas", afirma Dr. José Arbex.

