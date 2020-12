Um diálogo entre duas cidades industriais: Exposição Fotográfica de Wuppertal lançada em Dongguan, na China, para comemorar o bicentenário do nascimento de Friedrich Engles

DONGGUAN, China, 30 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A 2020 Dongguan Citizen Photography Week com o tema "Cidade - Qualidade", realizada pelo Gabinete de Informação do Município de Dongguan, teve início em Dongguan, China, com a Exposição Fotográfica de Wuppertal, cidade natal de Friedrich Engles, como uma das atividades. A Exposição funciona como uma "janela" para os cidadãos de Dongguan conhecerem a cidade irmã de Wuppertal e mostrar a amizade, e uma forma de comemorar o bicentenário do nascimento do grande filósofo Engels. É também uma ótima maneira de fortalecer ainda mais os intercâmbios e promover o entendimento mútuo entre as duas cidades.

"Bem-vindo a Wuppertal, a cidade natal de Friedrich Engels! A cidade está localizada no estado da Renânia do Norte-Vestfália, oeste da Alemanha, vizinha a Dusseldorf e Colônia. Em 2015, Dongguan e Wuppertal se tornaram cidades irmãs e realizaram intercâmbios e cooperação em vários campos, incluindo economia, cultura, ciência e tecnologia. O quão incrível é esta cidade? Faça um passeio no exclusivo trem suspenso de 100 anos (Schwebebahn) e desfrute de uma viagem cultural no tempo e no espaço", conforme mostrado na exibição de fotos.

Tendo como pano de fundo o ataque repentino da COVID-19 deste ano, a exposição ultrapassa o espaço para fortalecer o intercâmbio cultural entre a China e a Alemanha. As fotos estão se tornando uma mídia vívida para as duas nações compartilharem histórias e intensificarem o diálogo entre as civilizações.

Este ano marca o 45º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas da China-UE e o 200º aniversário do nascimento de Engels. Wuppertal, sua cidade natal, designou este ano como o Ano de Engels. Dongguan, junto com sua cidade irmã Wuppertal, realiza a exposição, de forma a fortalecer o intercâmbio civilizatório de forma mais aberta e inclusiva, inspirando as pessoas na luta contra a COVID-19 e na recuperação econômica.

O dia da cerimônia de abertura da exposição, nomeadamente 28 de novembro, marca o bicentenário do nascimento de Engels. O Dr. Johannes Slawig, diretor executivo de Wuppertal disse no vídeo de bênção, que a exposição ajuda a manter a comunicação das duas cidades no momento, oferecendo oportunidades para os cidadãos de Dongguan descobrirem Wuppertal. As exposições fotográficas realizadas em 2019 e este ano simbolizam a nossa amizade que pode superar todas as barreiras. Enquanto isso, o Dr. Bluma, curador do museu Engels, também enviou seus melhores votos por meio de vídeo, dando as boas-vindas aos moradores para uma visita ao museu.

Wuppertal é uma importante cidade industrial da Alemanha e compartilha muitas semelhanças com Dongguan em termos de desenvolvimento industrial. Desde que os dois lados se tornaram cidades irmãs em 2015, eles fortaleceram as conexões por meio do intercâmbio de funcionários públicos, convidando pessoas de Wuppertal para participar dos acampamentos de verão em Dongguan e de visitas de intercâmbio de delegações nas áreas de comércio, economia e proteção ambiental. Em dezembro do ano passado, a Exposição Fotográfica de Dongguan, com o tema "Conectando-se com o Mundo por meio da Manufatura - Cultura Urbana Diversificada", foi a Paris, França, e Wuppertal, Alemanha, contando ao mundo como Dongguan busca o desenvolvimento de qualidade e abraça o mundo.

A Dongguan Citizens Photography Week foi realizada 5 vezes consecutivas, cada uma atraindo cerca de 200.000 cidadãos para comparecer. Tornou-se uma festa cultural anual em Dongguan. No evento deste ano, Dongguan também lançou seu novo álbum bilíngue da cidade "Quality Dongguan", que será lançado e vendido em todo o país, a fim de fazer os leitores locais e no exterior saberem mais sobre Dongguan.

FONTE The Information Office of Dongguan Municipality

