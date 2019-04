Um dos maiores grupos atacadistas do Brasil adquire 75 caminhões Volkswagen

José Carlos Vieira Silva é sócio proprietário do grupo e há mais de duas décadas confia suas operações à marca Volkswagen Caminhões e Ônibus: "Além do bom relacionamento que temos com o concessionário e a marca, os caminhões VW nos oferecem baixo custo de manutenção e maior valor de revenda", comenta o sócio proprietário.

Entre os modelos adquiridos estão o Constellation 19.360, Constellation 24.280, Constellation 13.190 e o Delivery 9.170, todos para o segmento de distribuição. Os veículos foram entregues pelo concessionário Belcar Caminhões (GO).

"Além do bom relacionamento comercial com o Grupo JC, existe uma relação de confiança entre nós e o cliente. O Grupo JC confia nos produtos VWCO e no nosso atendimento de pós-vendas. Com essa parceria, o cliente renova constantemente sua frota, contando ainda, com um ótimo valor de revenda dos veículos VWCO", explica Franco Gedda, diretor Comercial da Belcar Caminhões.

Os veículos circularão em média 1 milhão e 860 mil km/mês para a distribuição atacadista entre os estados de Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Mina Gerais e Sul do Pará.

"É uma honra para a Volkswagen Caminhões e Ônibus manter um parceria de longa data como essa. Estamos sempre trabalhando para melhorar nossos produtos e serviços e essa é prova que estamos conseguindo alcançar as necessidades dos nossos clientes ao longo dos anos", comenta Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Liderança dos leves aos semipesados

A preferência pelos caminhões médios da VW no mercado brasileiro reflete-se no ranking de vendas totais de 2018: com 60% dos emplacamentos, a empresa é líder na fatia de 10 a 15 toneladas, com 4.678 modelos vendidos de acordo com números da Anfavea, associação que representa as empresas da indústria automotiva brasileira. Enquanto as vendas totais cresceram 72,7%, os caminhões VW tiveram alta de mais de 140% no segmento.

Também nas fatias de leves e semipesados os caminhões VW estiveram no topo de vendas no ano passado, com respectivamente 36% e 38% do mercado de acordo com o levantamento da Anfavea. Dentre os principais responsáveis por esse sucesso somam-se o novo Delivery 9.170 e o Constellation 24.280, modelo tradicionalmente de maior volume, graças à sua flexibilidade de uso, capacidade de carga, robustez e durabilidade.

