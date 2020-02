Um fim para as certificações falsas! IAF CertSearch - Uma fonte única de verdade

SYDNEY, 5 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- O Fórum Internacional de Acreditação (IAF - International Accreditation Forum) lançou oficialmente a base global de dados do mundo para certificações de sistemas de gerenciamento credenciadas, proporcionando às empresas e governos a habilidade de validar digitalmente a(s) certificação(ções) de uma organização para determinar se um certificado é válido e se o órgão de certificação que emite o certificado é credenciado para emitir certificações para tal padrão.

A IAF CertSearch, a maior base global de dados para certificações credenciadas, inclui atualmente cerca de 400.000 certificações válidas em mais de 150 economias, cobrindo uma série de setores.

Com mais de 4000 órgãos de certificação e 68 órgãos signatários de credenciamento do Acordo Multilateral de Reconhecimento (MLA) do IAF em todo o mundo, a validação de certificações por toda a cadeia de suprimentos pode ser difícil. A agregação dos dados de certificação em uma única base global de dados – a IAF CertSearch – torna o processo de validação mais simples e eficiente.

A diretora de usuários e indústria, presidente do conselho do comitê consultivo dos usuários (UAC) do IAF, Sheronda Jeffries, disse "Através da IAF CertSearch as empresas e os governos podem assegurar que todos os fornecedores de suas cadeias de suprimentos possuem certificações credenciadas e podem ser imediatamente avisadas caso uma certificação seja suspensa, retirada ou tenha expirado".

O presidente do conselho do IAF, Sr. Xiao Jianhua, disse, "A IAF CertSearch é uma verdadeira mudança para a certificação credenciada, melhorando a percepção, integridade e valor das certificações credenciadas. As organizações não poderão mais reivindicar que têm uma certificação credenciada quando não tiverem".

O Sr. Jianhua acrescentou, "O lançamento da base de dados é um importante marco! Negociar com organizações certificadas é uma maneira de as empresas e os governos poderem demonstrar que têm cadeias de suprimentos globais de alta qualidade, em conformidade e transparentes".

A base de dados também ajuda as organizações a demonstrarem que as organizações em suas cadeias de suprimentos atendem aos padrões ambientais, sociais e de governança.

Sobre o IAF

O IAF é uma associação de organizações com pensamentos iguais dedicada a reduzir o risco para as empresas e seus clientes, lhes assegurando que certificados credenciados podem ser confiáveis em todo o mundo.

"Certificado uma vez, aceito em todos os lugares"

Padrões populares

Gerenciamento de Qualidade (Quality Management) ISO 9001

Saúde e Segurança Ocupacionais (Occupational Health and Safety) OHSAS 18001

Gerenciamento Ambiental (Environmental Management) ISO 14001

Gerenciamento de Energia (Energy Management) ISO 50001

Gerenciamento de Segurança Alimentar (Food Safety Management) ISO 22000

Gerenciamento de Segurança das Informações (Information Security Management) ISO/IEC 27001

Dispositivo Médico (Medical Device) ISO 13485

Principais setores: suprimento de alimentos, agricultura, área médica, produtos farmacêuticos, automotivos, aeroespaciais, manufatura.

FONTE The International Accreditation Forum

