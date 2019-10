Um momento decisivo: Maison Martell apresenta o maravilhoso novo Martell XO

O novo e ousado Martell XO foi revelado a 18 de outubro de 2019 em Xangai. Com o seu design contemporâneo e arrojado e um sabor excecionalmente intenso e poderoso, Martell XO é um manifesto da audácia da Maison Martell que, ao longo dos seus 300 anos de história, desafiou as normas para estabelecer novos padrões. Este espírito fala com os amantes de conhaque, cuja própria motivação e ousadia os colocaram no caminho do sucesso. Na verdade, a campanha publicitária que acompanha o novo design evoca esses «momentos decisivos» - decisões ousadas e ações decisivas - que podem mudar o rumo de uma vida.

Martell XO é a interpretação de assinatura da Maison Martell do prestigiado terroir Grande Champagne. O poder e a intensidade característicos das eaux-de-vie da região da Grande Champagne são revelados de forma única pela dupla destilação específica de vinhos tranquilos da Casa e pelo envelhecimento em barris de carvalho de grão fino. O seu caráter forte é equilibrado pela elegância das eaux-de-vie do raro cru Borderies, ao qual a Maison Martell está historicamente associada.

O Martell XO é, portanto, instantaneamente reconhecível pela sua combinação excecional de poder e requinte: no olfato, distingue-se por uma sensação estimulante e picante com notas de pimenta preta e rosa e coentro, complementadas por aromas ricos de figo, noz e sândalo; no paladar, notas intensas de figo, frutos vermelhos e groselha-preta oferecem um acabamento excecionalmente longo e robusto.

O lançamento em Xangai contou com a presença do aclamado ator, cantor, empresário e chef Nicholas Tse, que recentemente foi nomeado Embaixador da Martell na Ásia. A sua personalidade carismática e conquistas notáveis personificam o espírito ousado de Martell XO, o conhaque que marca os momentos decisivos da vida.

