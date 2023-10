Um novo Digital Experience Center: o futuro da tecnologia aplicada no ecossistema da Siemens

Centro de Experiência localizado na sede da Siemens (SP) foi renovado e apresenta automação industrial 4.0;

Siemens Xcelerator, 5G, Gêmeos Digitais, Metaverso Industrial e Agricultura Indoor são os destaques do espaço, que é dividido em ilhas de conhecimento;

Mini plantas e parcerias com clientes mostram as soluções aplicadas na prática, incluindo uma nano fábrica de bebidas totalmente inovadora;

Conceito está inserido dentro da política de ESG da empresa de oferecer tecnologia com propósito e impactar de maneira positiva a vida do cidadão.

SÃO PAULO, 10 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- O DEX (Digital Experience Center) é um catalisador de tecnologia e de inovação a serviço da sociedade, reunindo soluções em um espaço onde é possível viver uma experiência imersiva e visualizar o verdadeiro significado da tecnologia com propósito, ou seja, aquela que impacta de maneira positiva o ser humano. Combinando os mundos real e digital, o DEX traz a visão do Siemens Xcelerator, materializando soluções que aceleram a digitalização como, por exemplo, soluções de conectividade com o 5G privativo (a companhia foi a primeira a conseguir a licença), o metaverso industrial, design inteligente de produtos e processos produtivos por meio dos gêmeos digitais, IA generativa (inteligência artificial), entre outros. Reafirmando o compromisso da empresa com o DEGREE (leia mais sobre essa estrutura estratégica de sustentabilidade aqui), em diversas iniciativas para a construção e projetos do DEX, é possível notar a responsabilidade da empresa com os temas de meio ambiente, sociedade e governança.

Siemens Xcelerator, 5G, Gêmeos Digitais, Metaverso Industrial e Agricultura Indoor são os destaques do DEX, que é dividido em ilhas de conhecimento. Foto: Divulgação Siemens

No início do percurso do DEX, o anfitrião se transforma em um gêmeo digital e apresenta para os visitantes o conceito geral de digitalização, a combinação dos mundos real e digital para indústria e infraestrutura. Mais à frente, surgem explicações sobre 5G privativo, automação de processos e uma nano fábrica de bebidas em operação real.

Situado na sede administrativa da empresa na localidade Anhanguera, em São Paulo, o DEX do Brasil foi o primeiro a ser inaugurado na América Latina e é referência em tecnologia de ponta para clientes, estudantes e interessados no tema. "O mundo está experienciando uma grande transformação e a resposta para os principais desafios do nosso tempo está na aceleração da digitalização. Dentro do DEX, é possível ter essa visão completa e customizável através de soluções Siemens e de um ecossistema de parceiros para cada segmento, seja da indústria ou da infraestrutura", diz Rafael Alves, responsável pela área de digitalização da Siemens.

Sobre a Digital Industries:

A Digital Industries (DI) da Siemens é líder em inovações de automação e digitalização. Colaborando com parceiros e clientes, promove a transformação digital nas indústrias de processo e manufatura discreta. Com seu portfólio de soluções para a indústria digital, fornece a empresas de todos os portes um conjunto completo de produtos, soluções e serviços para integrar e digitalizar toda a cadeia de valor. Otimizado para atender às necessidades específicas de cada setor, o portfólio exclusivo da DI ajuda os clientes a obter mais produtividade e flexibilidade. A DI constantemente adiciona inovações ao seu portfólio para integrar futuras tecnologias de ponta. Com sua sede global em Nuremberg, na Alemanha, tem cerca de 76 mil funcionários no mundo inteiro.

A Siemens AG (Berlim e Munique) é uma empresa de tecnologia com foco na indústria, infraestrutura, transporte e saúde. De fábricas mais eficientes em termos de recursos, cadeias de suprimentos resilientes e edifícios e redes mais inteligentes, a transportes mais limpos e confortáveis, bem como cuidados com a saúde avançados, a empresa cria tecnologia com propósito agregando valor real para os clientes. Ao unir os mundos real e digital, a Siemens capacita seus clientes a transformar seus setores e mercados, ajudando-os a transformar o dia a dia de bilhões de pessoas. A Siemens também possui uma participação majoritária na empresa de capital aberto Siemens Healthineers, fornecedora líder global de tecnologia médica que está moldando o futuro da saúde. Além disso, a Siemens detém uma participação minoritária na Siemens Energy, líder global na transmissão e geração de energia elétrica.

No ano fiscal de 2022, encerrado em 30 de setembro de 2022, o Grupo Siemens gerou receita de € 72.0 bilhões e lucro líquido de € 4,4 bilhões. Em 30 de setembro de 2022, a empresa contava com aproximadamente 311.000 funcionários em todo o mundo. Mais informações estão disponíveis na internet em http://www.siemens.com

No Brasil, a Siemens iniciou suas primeiras atividades em 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história no Brasil, a Siemens contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura. O Grupo Siemens é formado pela Siemens (Infraestrutura e Indústria), pela Siemens Healthineers e pela Siemens Mobility. Atualmente, o Grupo Siemens conta com quatro fábricas, cinco centros de Pesquisa e Desenvolvimento e cinco Centros de Distribuição espalhados por todo o território nacional. Para mais informações acesse nosso website: www.siemens.com.br

