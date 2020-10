Um osso quebrado leva a outro, alerta a IOF no Dia Mundial da Osteoporose

NYON, Suíça, 20 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Hoje, a Fundação Internacional de Osteoporose (IOF) pede que todos os adultos estejam alertas para seus fatores de risco para a osteoporose, uma doença que pode levar a uma espiral perigosa de ossos quebrados.

Um osso quebrado (conhecido como fratura) ocorrido após uma pequena queda em adultos com mais de 50 anos é geralmente um sinal de osteoporose subjacente. Após essa fratura - geralmente no pulso, coluna ou quadril - o risco de ter mais fraturas é muito alto nos próximos dois anos.

A osteoporose faz com que os ossos fiquem fracos e frágeis, deixando as pessoas expostas ao risco de fraturas dolorosas e debilitantes que muitas vezes resultam na incapacidade em longo prazo e na perda da independência. Uma fratura relacionada com a osteoporose pode ocorrer após uma pequena queda do tamanho da própria altura ou simplesmente ao se curvar para levantar uma sacola de supermercado. Em todo o mundo, até uma em cada duas mulheres e um em cada cinco homens com 50 anos ou mais, serão afetados por fraturas relacionadas à osteoporose no resto da vida.

Outros fatores de risco importantes de fraturas relacionadas com a osteoporose incluem perda de altura de mais de 4 cm, uso de glicocorticoides por um longo prazo ("esteróides" para tratar a inflamação), histórico parental de fratura de quadril, baixo peso, tabagismo, ingestão excessiva de álcool, menopausa precoce, entre outros fatores.

A IOF recomenda que adultos com mais de 50 anos façam o Teste de Risco de Osteoporose da IOF (em 36 idiomas) em https://riskcheck.osteoporosis.foundation. Se os fatores de risco forem identificados, é importante solicitar uma avaliação da saúde óssea, que pode incluir uma Avaliação de Risco de Fratura (FRAX) para estimar o risco de uma fratura futura em 10 anos.

O presidente da IOF, Professor Cyrus Cooper, declarou:

"Dado o sério impacto das fraturas em uma mudança de vida, particularmente no quadril e na coluna, é essencial que todos os adultos com mais de 50 anos de idade estejam alertas para seus fatores de risco em potencial para osteoporose. Testes e tratamentos oportunos são cruciais, pois tratamentos eficazes podem reduzir o risco de fraturas em 30 a 70%".

O tratamento precoce da osteoporose pode evitar muito sofrimento desnecessário e a perda da independência. Após uma fratura de quadril, aproximadamente 40% dos pacientes são incapazes de andar de forma independente, cerca de 60% precisam de assistência e 33% podem ficar dependentes ou em uma clínica de repouso no ano seguinte à fratura.

A dependência representa um fardo pesado tanto para os pacientes quanto para os cuidadores familiares, com o peso recaindo desproporcionalmente sobre as mulheres. Um estudo espanhol com cuidadores informais de pacientes com fratura de quadril descobriu que 77% eram mulheres, das quais 55% eram filhas dos pacientes.

O professor Cooper adicionou:

"Como doença, a osteoporose sofre de negligência perigosa. Apesar da enorme carga para os pacientes e suas famílias, aproximadamente 80% dos pacientes de maior risco que já sofreram fraturas não estão recebendo tratamento. Com a iniciativa Capture the Fracture®, a IOF defende a implementação de Programas de Coordenação de Cuidados Pós-Fratura em hospitais em todo o mundo. Esses serviços garantem que os pacientes com fraturas sejam avaliados e tratados corretamente para minimizar o risco de sofrer uma nova fratura, aspectos dos cuidados que devem ser solicitados por quem sofre uma fratura em idade avançada. Instamos as autoridades de saúde a priorizar a saúde óssea e garantir um atendimento pós-fratura eficaz para todos os idosos que sofreram fraturas. "Esta é a chave para reduzir o fardo das fraturas relacionadas à osteoporose em pacientes, suas famílias e sociedades em todo o mundo".

- A imagem está disponível em AP Images (http://www.apimages.com) -

O Dia Mundial da Osteoporose (DMO), realizado anualmente em 20 de outubro, exige uma ação global de combate à osteoporose e fraturas relacionadas.

www.worldosteoporosisday.org

Parceiros do DMO: Sunsweet, Sandoz, Amgen, UCB, GSK, Kyowa-Kirin

A Fundação Internacional da Osteoporose é a maior organização não governamental do mundo dedicada à prevenção da osteoporose e de fraturas.

www.osteoporosis.foundation

www.capturethefracture.org

Contato de mídia:

Laura Misteli

[email protected]

Tel.: +41-78-857-1777

FONTE The International Osteoporosis Foundation (IOF)

SOURCE The International Osteoporosis Foundation (IOF)