Uma das mais antigas fundações de apoio à USP inova qualidade no mercado

SÃO PAULO, 1 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- De tempos em tempos toda a cadeia de inovação dá saltos, independentemente do segmento mercadológico. O ritmo dessa inovação, no entanto, tem ficado cada vez mais curto, fato que despertou uma demanda por velocidade na capacidade de criar e acompanhar as mudanças nos métodos e estratégias profissionais.

Essa nova dinâmica nos negócios desenvolveu uma necessidade quase que unânime de se tornar protagonista. Isso significa ser atuante nas transformações do mercado, trazer valor para marcas pessoais e empresariais, criar novas demandas de produtos e gerar histórias relevantes para os negócios.

Tal protagonismo tem a ver diretamente com a qualidade. E é isso o que a Fundação Vanzolini tem feito em seus mais de 50 anos de atuação. Detentora de nome sinônimo de excelência, mais uma vez a Fundação mantida e gerida por professores do departamento de Engenharia de Produção da POLI-USP impressiona com cases de inovação oriundos de quatro de suas áreas de atuação.

No segmento educacional, a Vanzolini tem preparado profissionais qualificados para entender as transformações sociais e tecnológicas do futuro. Na área de qualidade, cases demonstram o quanto o aprendizado contínuo, derivado das atualizações das normas mais exigentes do mercado, tem levado grandes empresas a buscarem o apoio da Fundação para conquistarem suas certificações. Já as áreas de Gestão de Tecnologias em Educação são repletas de histórias de sucesso, reflexos de ações e estratégias para melhorar a educação em nosso país. Por fim, a área de Estudos e Projetos conta com cases que têm moldado novas formas de pensar os negócios.

Cases e histórias de inovações como essas são as bases para a construção de um mercado de sucesso, tanto para o profissional quanto para as organizações. Tratam-se de nítidos casos em que a priorização da performance cognitiva e da estratégia metodológica se tornaram forças de mudança que abrem portas para um futuro dinâmico e inovador no Brasil.

Conheça essas histórias no site: vanzoliniemsuavida.com.br

Contato: (11) 3145-3700

