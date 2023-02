Uma experiência OLED imaculada - Toshiba TV X9900L

HONG KONG, 27 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Na era da tecnologia avançada, é criada uma experiência única para todos os amantes de televisão com tela impecável e som cristalino. A Toshiba TV X9900L promete uma experiência de visualização imaculada, potenciada por recursos verdadeiramente notáveis. Espera-se que este modelo chegue primeiro ao mercado russo no primeiro trimestre, seguido pelo Brasil, Austrália e África do Sul.

A televisão OLED X9900L 4K, a melhor da marca, está equipada com uma deslumbrante tela OLED que oferece uma profundidade rica e uma gama ampla de cores luminosas — tudo isto em um estilo de design minimalista moderno. Capaz de exibir os tons de preto perfeitos nas cenas escuras, a X9900L permite que as outras cores brilhem mais e criem um contraste impecável, resultando em cenas realmente cristalinas.

Equipado com a impressionante tecnologia autoluminosa e um Al engine profissional, o REGZA engine OLED da X9900L oferece melhor contraste e cores, tornando-o a escolha ideal tanto para os amantes de jogos quanto para aqueles que apreciam sequências de ação rápida.

Porém, uma moderna e luxuosa televisão OLED estaria incompleta sem um som rico e de alta qualidade.

Ao contrário de qualquer outra televisão, a X9900L tem um som inovador e único. Surpreendentemente, a X9900L foi construída para transmitir o som diretamente da tela para o espectador.

Este sistema de áudio dinâmico é alimentado pelo REGZA Power Audio Extreme, um TRU Bass Processor completo que combina o som da tela com um baixo psicoacústico para escuta não distorcida, uma configuração estratégica de som surround REGZA 3.1.2 e um som de saída frontal Dolby Atmos. Tudo isto cria um campo de som tridimensional imersivo.

Estes recursos fazem com que a Toshiba TV X9900L tenha um áudio excelente, capaz de produzir sons fortes sem o uso de alto-falantes externos para amplificação.

À medida que a Toshiba TV X9900L é lançada em mercados em todo o mundo, podemos dizer que irá elevar a fasquia do entretenimento doméstico para outro nível. Por meio dessa televisão Toshiba TV flagship 4K OLED, a tecnologia mais impressionante e de alto desempenho encontrou uma expressão imaculada.

Para saber mais, fique ligado na Toshiba TV através do Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2010039/image_1.jpg

FONTE Toshiba TV

SOURCE Toshiba TV