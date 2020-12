Uma hamburgueria zero glúten e segura para celíacos: O Bendato

A doença celíaca é uma reação exagerada do organismo ao glúte. Trata-se de uma doença em que o individuo não consegue processar o glúten, proteína encontrada em cereais como o trigo, o centeio, a cevada e o malte. Nesse sentido, a doença de origem genética, pode causar problemas gastrointestinais, anemia, perda de peso etc. O corpo de quem tem o problema não possui uma enzima responsável por quebrar o glúten. Como a proteína não é processada direito, o sistema imune reage ao acúmulo e ataca a mucosa do intestino delgado. Isso causa lesões e prejudica o funcionamento do órgão.

O cardápio conta com hambúrgueres como:

BEN.Original: Smash burguer com teor de gordura reduzido (100g), queijo mussarela sem lactose servido com delicioso molho especial no pão artesanal (low carb e sem glúten).

Dados nutricionais: 339,7 calorias e 12 gramas de carboidratos.

BEN.Veg: Veggie burguer a base de grão de bico, maionese vegana, alface americana e tomate servido no pão artesanal (low carb e sem glúten).

Dados nutricionais: 297,1 calorias e 39,9 gramas de carboidratos.

X BACON DO BEN: Smash burguer com teor de gordura reduzido (100g), queijo mussarela sem lactose servido com crocantes fatias de bacon no pão artesanal (low carb e sem glúten).

Dados nutricionais: 378,1 calorias e 12 gramas de carboidratos.

E acompanhamentos como:

Batatas fritas #SQN: Temperadas com açafrão, sal rosa, alecrim e assadas no forno.

Batata doce chips: Super crocantes e temperadas com páprica doce, sal rosa, tomilho e assadas no forno.

Salada da casa: Mix de folhas verdes, cenoura ralada, tomate cereja e croutons low carb.

A hamburgueria recém-inaugurada já caiu no gosto de atletas, profissionais de saúde e outros preocupados com a alimentação. Logicamente, não é uma hamburgueria apenas para pessoas celíacas, mas também apta para esse tipo de público, carente de opções seguras e sem contaminação cruzada.

O Bendato está atuando com entregas no raio de 7 km a partir da sede, que fica no bairro do Brooklin. As atividades vão de terça a domingo, das 11h às 14h e 18h às 23h. Os pedidos podem ser realizados através do delivery on-line, telefones: 11 5542-6544/ 5542-6533 e pelos aplicativos IFood e Rappi.

Às quartas-feiras, a partir das 18h, o Bendato faz entregas em raio estendido, atendendo também os bairros de: Pinheiros, Vila Madalena, Sumarezinho e Butantã.

Conheça o Instagram do Bendato: https://www.instagram.com/ben.dato/

Contato:

Assessoria Trilha Cultural |Conteúdo e Cultura

WhatsApp: +1 (940) 218 83 55 | + 55 (11) 96613 0950

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1374321/DSC02684_Editar__002.jpg

FONTE Bendato hamburgueria

SOURCE Bendato hamburgueria