Uma noite de aprendizado com os mestres da mentoria

SÃO PAULO, 18 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Quarta-feira, dia 11 de setembro, Fabiana Monteiro, CEO da Global Partners, e Thais Antoniolli, presidente América Latina da PR Newswire, marcaram presença no seminário "Relações Interpessoais e Conflito de Gerações no Mundo Corporativo", realizado no no Hakka Espaço de Eventos, no bairro da Liberdade, em São Paulo.

O evento reuniu cerca de 1000 pessoas e foi comandado por Mario Sergio Cortella e Sidnei Oliveira, duas grandes autoridades no assunto, que abordaram vários tópicos sobre a atuação do líder, proporcionando aos participantes a oportunidade de vivenciar uma experiência única.

Sidnei Oliveira, consultor de carreira e autor de vários livros sobre Liderança e dos best-sellers da série "Geração Y Consultor de Carreira", abriu o seminário com o tema "Gerações: Encontros, Desencontros e Novas Perspectivas", em que abordou tópicos sobre como entender o conflito de gerações, como aceitar as mudanças e como aproveitar as frustrações para renovar os desejos.

O filósofo e escritor Mário Sergio Cortella, Mestre e Doutor em Educação e professor titular da PUC-SP, encerrou a noite com tema "Gestão do Conhecimento: um Desafio Necessário". Na palestra, Cortella, que também é consultor organizacional na área de Educação, Gestão do Conhecimento, Inovação, Ética e Sustentabilidade, falou sobre educação, conhecimento, competência coletiva, flexibilidade e comprometimento.

O evento atraiu um público variado, de diversas gerações, que aproveitaram o contato com estes dois grandes mestres da mentoria para aprender um pouco sobre o que se espera da atuação consciente de um líder e as ferramentas que podem levá-lo a promover mudanças comportamentais importantes para tomar as melhores decisões e elevar a carreira a um outro patamar.

