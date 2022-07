Uma nova conquista das marcas de automóveis chinesas no mercado externo, as vendas da GWM no exterior atingiram um milhão de unidades

De acordo com os últimos dados sobre as vendas divulgados pela GWM, a empresa vendeu um total de 518.525 veículos novos no primeiro semestre de 2022, dos quais 62.823 foram vendidos no exterior, respondendo por 12%.

Nesse aspecto, os mercados da África do Sul mantiveram uma posição de liderança em vendas. Um relatório divulgado pela Associação Nacional de Fabricantes de Automóveis da África do Sul (NAAMSA) mostrou que, nos dois primeiros meses deste ano, a terceira geração do HAVAL H6 conquistou 15% da participação de mercado no segmento de mercado SUVs compactos.

O excelente resultado das vendas internacionais da GWM deve-se, principalmente, a três aspectos: produtos de alta qualidade, ampla gama de mercado e operação localizada.

Produtos de alta qualidade, como o GWM POER, TANK300, HAVAL H6 HEV e ORA GOODCAT, oferecem aos compradores globais uma experiência de condução inteligente, jovial e ecologicamente correta. Além disso, as três marcas de tecnologia da GWM – L.E.M.O.N, TANK e COFFEE Intelligence – também proporcionam a tecnologia central para renovação e atualização de produtos.

Atualmente, os produtos da GWM são exportados para muitos países, o que demonstra a força de sua marca e o charme dos automóveis da China em todo o mundo.

No ano passado, a GWM montou, na Tailândia, sua primeira estação de supercarregamento do mundo com geração de energia fotovoltaica, armazenamento de energia e carregamento. Além disso, a empresa abriu sua subsidiária alemã em Munique e estabeleceu a sede europeia para atuar como um centro de desenvolvimento do mercado europeu continental.

No processo de globalização, a GWM impulsionou as vendas de produtos de alta qualidade por meio de estratégias de fabricação e marketing localizadas.

Em janeiro de 2022, a empresa assumiu oficialmente a usina de Iracemápolis no Brasil e investiu 11,5 bilhões de yuans para aprofundar o layout da cadeia industrial local. Ao patrocinar eventos influentes, como triatlos e surfe da WSL no mercado australiano, a GWM também cria ativamente campanhas de marketing localizado para alcançar profundamente a cultura e a vida locais e, assim, aumentar a conscientização dos clientes sobre a marca e os produtos.

A GWM adota o layout e a estratégia de conquistar os mercados estrangeiros há 25 anos consecutivos e já alcançou excelentes resultados. As vendas internacionais da empresa atingiram 142.793 unidades no ano passado, um aumento de 103,7% em relação ao ano anterior.

Os executivos da empresa disseram, na Conferência On-line de Distribuidores Estrangeiros, que a GWM planejou atingir vendas anuais globais de quatro milhões de unidades até 2025, e cerca de 80% delas são produtos mais inteligentes movidos a novas energias.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1859367/A_New_Achievement_of_Chinese_Auto_Brands_in_Overseas_Market__GWM_s_Overseas_Sales_reached_1_Million.jpg

FONTE GWM

