UMA NOVA START UP QUER INOVAR A FORMA QUE VOCÊ COMPRA E CONSOME VINHOS

Durante mais de um ano os sócios Junior Motta e Marcelo Alemi e amigos se reuniam semanalmente para provar e dar notas aos vinhos degustados com determinado tema. Com as reuniões semanais o interesse pelo mercado foi crescendo, o paladar foi se aprimorando, cursos foram feitos e quando a pandemia "estourou", junto com o crescimento do consumo de vinhos no Brasil, enxergaram os encontros semanais como oportunidade. "Por que não pegar os vinhos que provamos e aprovamos semanalmente e transformar em venda de uma forma inovadora?"

Assim nasceu a 5 WINE LIST, uma Start Up de Flash Sales de vinhos, onde é feita a curadoria de 5 vinhos por semana a preços extremamente agressivos durante um curto espaço de tempo, sem a necessidade de compra mínima nem assinatura, ou seja, o cliente pode comprar quantas garrafas quiser e apenas o rótulo que quiser. Porém com um detalhe, o estoque de cada um dos 5 vinhos é sempre limitado, então a ideia é garantir o quanto antes a garrafa que quer, para não ficar sem.

Seguindo essa onda digital, o negócio durante um ano e meio funcionou inteiramente via redes sociais. Porém com o aumento da demanda, a procura aumentar a proximidade dos clientes das redes e diversificar as frentes de atuação, inauguraram sua primeira loja física em Janeiro desse ano, no bairro do Jardins em São Paulo. Junto com a inauguração brindaram a entrada de um novo sócio, Raul Nahas, que ficará a frente dos projetos "offline" planejando confrarias e a venda dos vinhos "da semana" em taças ainda para o primeiro semestre desse ano.

Como funciona?

A Divulgação da lista semanal é feita toda Segunda-feira às 10hs da manhã para os clientes que estão em na lista do WhatsApp ou do Telegram, tendo eles a preferência. Para os que acompanham apenas via Instagram, a divulgação é feita partir do meio-dia. As compras podem ser feitas até meio-dia da Quarta-feira ou enquanto durarem os estoque. As entregas (quando dentro de SP) e envios (para o restante do Brasil) são feitos na mesma semana das compras, entre Quarta e Sexta-feira. O pagamento pode ser feito via PIX com um desconto adicional de 3%, cartão de crédito ou – pasmem – Bitcoin. Sim, eles foram a primeira loja de vinhos no Brasil a aceitar o pagamento pela moeda, frutos de uma parceria criada com a empresa Foxbit no final de 2021.

Além da lista semanal o cliente ainda pode solicitar algum vinho específico que estejam procurando ou uma seleção de X garrafas de vinho com um valor Y que os Wine Hunters deles fazem uma busca e enviam uma seleção customizada, demais né?

Para quem quiser conferir, é só mandar um "Oi" para o WhatsApp (11) 93618-5885 ou [email protected], ou segui-los no Instagram @5winelist. Saúde!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1756130/5_WINE_LIST.jpg

FONTE 5 WINE LIST

SOURCE 5 WINE LIST