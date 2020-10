Umar Kremlev annonce sa candidature au poste de président de l'AIBA et promet de nettoyer la boxe

MOSCOU, 27 octobre 2020 /PRNewswire/ -- L'élection présidentielle de l'Association internationale de boxe amateur (AIBA) a enfin permis au candidat de faire avancer le programme de réforme, comme on s'y attendait. Umar Kremlev, vice-président de la Confédération européenne de boxe (EUBC) et membre du comité exécutif de l'AIBA, a annoncé sa candidature lors d'une conférence de presse en ligne aujourd'hui. Il a appelé à l'unité et aux réformes de l'AIBA, l'organisme sportif qui représente la boxe amateur dans le monde entier.

Kremlev a présenté son manifeste, avec des plans pour rembourser les millions de dollars de dettes accumulées par l'AIBA sous les administrations précédentes.

« Je veillerai à ce que l'AIBA ne soit plus accablée par la dette. La boxe est l'un des sports les plus populaires au monde et de nombreuses entreprises sont intéressées par son parrainage. Les droits de télévision pour les événements de l'AIBA sont extrêmement intéressants pour les diffuseurs. D'ici un ou deux ans, l'AIBA attirera 50 millions de dollars de parrainage. Tout cet argent sera consacré au développement de l'AIBA », a déclaré M. Kremlev aux médias internationaux.

Il a présenté des plans visant à fournir un financement annuel de 2 millions de dollars aux fédérations nationales de l'AIBA, et à mettre en place des académies de boxe sur chaque continent pour former les athlètes, les entraîneurs, les arbitres et les juges.

Kremlev s'est donné pour mission de développer la boxe dans le monde entier. Tout au long de son mandat à la tête de la Fédération russe de boxe, il a participé activement à l'organisation de divers tournois internationaux de boxe, notamment les championnats du monde masculin et féminin de l'AIBA de 2019.

Il a également lancé le premier Global Boxing Forum en 2018 pour un dialogue ouvert entre les représentants de la communauté mondiale de la boxe, ainsi que les athlètes, les champions olympiques, les champions du monde et les promoteurs.

M. Kremlev est convaincu qu'il peut tracer une voie claire pour que l'AIBA soit rétablie par le Comité international olympique (CIO) à temps pour les Jeux olympiques de Paris en 2024.

« L'AIBA est une organisation sportive indépendante. Je vais apporter de la transparence à nos opérations, non seulement pour le CIO, mais aussi pour créer un précédent pour tous les organismes sportifs internationaux. Nous devons être propres avant tout le monde », a déclaré M. Kremlev.

L'élection est prévue pour le prochain congrès de l'AIBA, les 12 et 13 décembre, qui se tiendra virtuellement en raison de la pandémie actuelle.

Le soutien à la candidature du Kremlev s'est accru ces dernières semaines, les fédérations nationales lui demandant de se présenter car elles considèrent que ses qualités de dirigeant sont nécessaires à l'AIBA à ce carrefour crucial de son histoire.

