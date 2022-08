Umbenennung der saudischen Profiliga in ROSHN Saudi League im Rahmen eines neuen Sponsoringvertrags

RIYADH, Saudi-Arabien, 26. August 2022 /PRNewswire/ -- Die saudi-arabische Profiliga gab einen neuen wichtigen Sponsoringvertrag mit ROSHN, dem nationalen Immobilienentwickler, bekannt, der vom öffentlichen Investitionsfonds unterstützt wird. Im Rahmen eines Fünfjahresvertrags im Wert von 478 Millionen SAR wird ROSHN offizieller Namenssponsor der Liga, die in „ROSHN Saudi League" umbenannt wird.

Saudi Pro League to be renamed ROSHN Saudi League under new sponsorship deal

Nach der Ankündigung äußerte sich Eng. Abdulaziz Al-Afaleq, Vorsitzender der Saudi Pro League, erfreut über die Verlängerung der Partnerschaft zwischen der Liga und ROSHN nach dem Erfolg der letzten Saison. Er erklärte: „Unsere Beziehung zu ROSHN ist besonders wertvoll, denn sie ermöglicht es uns, den Wert einer der beliebtesten Ligen in der Region kontinuierlich zu steigern. Wir sind von unserer Partnerschaft mit ROSHN überzeugt und erwarten, dass der Beitrag von ROSHN zur Liga ebenso beeindruckend sein wird wie seine unglaublichen Projekte im Immobiliensektor."

Auch Abdulaziz Alhamidi, CEO der Saudi Pro League, zeigte sich begeistert von der Partnerschaft mit ROSHN, betonte die Übereinstimmung der Ziele und Werte beider Parteien und lobte den bisherigen Erfolg der Partnerschaft. „Wir sind stolz auf das, was wir im vergangenen Jahr an der Seite von ROSHN erreichen konnten, und wir freuen uns darauf, diese fruchtbare Partnerschaft weiter auszubauen", so Alhamidi.

David Grover, Group CEO von ROSHN, kommentierte die Vereinbarung mit den folgenden Worten: „Es ist klar, wie wichtig der Fußball für die Menschen in Saudi-Arabien ist. Wir haben die Liga in der letzten Saison gesponsert und wollen mit dem Erwerb der Namensrechte in diesem Jahr einen noch größeren Beitrag zur Sportszene im Königreich leisten. Wir freuen uns, die ROSHN Saudi League ankündigen zu können, die den Fußballfans in dieser Saison ein außergewöhnliches Erlebnis bieten wird."

Ghada Alrumayan, Group Chief Marketing & Communications Officer von ROSHN, sagte abschließend: „Unser Sponsoring der Saudi Pro League unterstreicht unsere kontinuierliche Unterstützung der Vision 2030, eine lebendige Gesellschaft zu schaffen und sportliche Aktivitäten im gesamten Königreich zu fördern. Unser Ziel ist es, die Lebensqualität zu verbessern, indem wir den beliebtesten Sport im Königreich unterstützen." Alrumayan fügte hinzu: „Wir bei ROSHN sind entschlossen, die Initiativen zur sozialen Verantwortung, die wir in der letzten Saison gestartet haben, auszuweiten und unsere Rolle als sozial verantwortliches Unternehmen zu stärken, indem wir in diesem Jahr noch mehr Programme aktivieren."

ROSHN, der nationale Immobilienentwickler, leistet einen wichtigen Beitrag zum Sport im gesamten Königreich. ROSHN ist nicht nur Sponsor des Profifußballs in Saudi-Arabien, sondern auch Gründungspartner des Großen Preises der Formel 1 in Dschidda, einer Veranstaltung, die weltweit Millionen von Sportbegeisterten anzieht. Im Rahmen seines Auftrags, die Lebensqualität im Königreich zu fördern, hat sich ROSHN zu mehreren Initiativen der sozialen Verantwortung verpflichtet, wichtige Veranstaltungen wie den Riad-Marathon gesponsert und eine Partnerschaft mit der Saudi Sports for All Federation unterzeichnet.

Weitere Informationen zu den modernen Wohnvierteln von ROSHN finden Sie auf Roshn.sa

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1885265/ROSHN_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1827121/ROSHN_Logo.jpg

SOURCE ROSHN