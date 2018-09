Umitron amplía la financiación en etapa temprana a S$15,2 millones e inicia el servicio de datos para seguros para acuicultura utilizando IoT y sensores remotos satelitales

SINGAPUR, 11 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- UMITRON PTE. LTD. (Ubicación: Singapur, Cofundador / Director Gerente Masahiko Yamada, en adelante "Umitron") anunció que ha recogido financiación por S$3,7 millones de Mirai Creation Fund, operado por SPARX Group. Co., Ltd. el 6 de septiembre, como cierre adicional de la primera financiación de capital para empresas anunciada el 8 de junio. La inversión total en esta ronda llega a S$15,2 millones, y sería el mayor monto de recolección de fondos en una start-up en etapa temprana en tecnología acuática (a septiembre de 2018). Umitron también anunció que ha iniciado la demostración del nuevo servicio para proporcionar datos confiables para seguros para acuicultura. La tecnología pendiente de patentamiento de Umitron habilita a los usuarios a cuantificar el valor de activo de los peces y brinda datos ambientales para la evaluación de riesgos. Con el ánimo de ampliar sus servicios, Umitron actualmente invita a socios comerciales del extranjero, como granjas acuáticas y proveedores de seguros para la acuicultura sostenible.