UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2020 bietet über 400 führenden indonesischen KMU eine globale Bühne

JAKARTA, Indonesien, 1. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Die UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2020 findet von 10. bis 13. Dezember 2020 im Jakarta Convention Center statt und wird von der Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Ticker: BBRI.JK), der größten Bank Indonesiens, organisiert. Die Veranstaltung machte ihr Debüt im letzten Jahr und kehrt nun zurück. Im Gepäck hat sie die besten lokalen Produkte der indonesischen kleineren und mittleren Unternehmen (KMU), die in Form von ansprechenden Kunstinstallationen präsentiert werden.

„In diesem Jahr findet die UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2020 zum zweiten Mal online und damit wirklich weltweit statt. In unserer neuen virtuellen 3D-Ausstellung erwartet die Gäste eine kunstvolle Mischung aus virtuellen und physischen Veranstaltungen. In unserer virtuellen Programmwelt können sich die Käufer mit über 400 KMU treffen", erklärte Sunarso, geschäftsführender Direktor von BRI.

Die letztjährige Veranstaltung hat die Förderung der KMU in Indonesien erheblich angekurbelt. Der Wert der Geschäftsabschlüsse von Käufern aus Übersee wie den USA, Japan, Festlandchina, Hongkong, Saudi-Arabien, den Niederlanden und Australien lag bei über 33,5 Millionen USD.

Die Veranstaltung unterstützt auch die Entscheidung der indonesischen Regierung, das Wirtschaftswachstum durch vermehrte Exporte anzukurbeln, gemäß der Bewegung #BANGGABUATANINDONESIA. Indonesiens Exporte haben in letzter Zeit einen Anstieg verzeichnet und 14,39 Milliarden USD im Jahr 2020 erreicht, was einem Anstieg von 37 Prozent im Vergleich zum Mai 2020 entspricht (10,53 Milliarden USD), so das Central Bureau of Statistics.

Die UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2020 bietet einen fantastischen Einblick in Indonesiens hochwertige Exportprodukte in verschiedenen Sektoren, darunter Mode, Accessoires & Beauty, Wohnkultur und Handwerk sowie Lebensmittel und Getränke. Dazu gehört auch Lompong Textiles, der traditionelle Textilhersteller, der für nicht maschinelle Webwerkzeuge bekannt ist. Das Unternehmen stellt einen gewebten Stoff mit dem Namen Tenun Troso her, benannt nach dem Dorf, aus dem er stammt. Heute wird der Stoff ausschließlich auf dem Archipel hergestellt.

„Die Herstellung unserer Produkte, die vollständig von Hand aus 100 % natürlichen Materialien hergestellt werden, erfordert eine komplizierte und sorgfältige Verarbeitung – auch für den Färbeprozess", erklärt M. Yakub von Lompong Textiles.

In diesem Jahr ist auch Pyo Jewelry dabei, ein Hersteller moderner Schmuckkreationen mit langer Tradition, der für seine begehrten Halsketten und Armbänder aus natürlichen Sumatra-Steinen und Seeperlen berühmt ist.

Die UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2020 bietet neben einer umfassenden Ausstellung sowie „Business-Matching"- und „Coaching Clinic"-Sessions auch eine Reihe von Gesprächen mit hochrangigen Regierungsbeamten, prominenten Unternehmern und Führungskräften der BRI.

Einkäufer aus dem Ausland können sich bis zum 13. Dezember 2020 unter http://www.brilianpreneur.com anmelden.

