UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2020 -- возможность выхода на мировую арену для более чем 400 ведущих предприятий ММСБ в Индонезии

ДЖАКАРТА (Индонезия), 30 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- С 10 по 13 декабря 2020 года в Выставочном центре Джакарты будет проходить выставка UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2020, организуемая крупнейшим банком Индонезии — Rakyat Indonesia (BRI) (тикер: BBRI.JK). Это мероприятие, где представляют свою продукцию индонезийские предприятия мелкого, малого и среднего бизнеса, воплощающие свои произведения в привлекательные художественные инсталляции, проводится уже во второй раз после своего успешного прошлогоднего дебюта.

«В этом году выставка UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2020 пройдет в виртуальном режиме и уже во второй раз будет по-настоящему всемирной. В ходе нашей новой виртуальной 3D-выставки гости могут ожидать эффектного сочетания виртуальных и реальных событий. В нашем виртуальном мире покупатели могут познакомиться более чем с 400 представителями ММСБ», — заявил президент компании BRI г-н Сунарсо (Sunarso).

Прошлогоднее мероприятие стало ощутимым импульсом для популяризации индонезийских предприятий мелкого, малого и среднего бизнеса: общая стоимость сделок, заключенных с зарубежными покупателями, в частности из США, Японии, континентального Китая, Гонконга, Саудовской Аравии, Нидерландов и Австралии, превысила 33,5 млн долл. США.

Это событие способствует реализации решения правительства Индонезии стимулировать экономический рост за счет увеличения объемов экспорта согласованно с движением #BANGGABUATANINDONESIA. По данным Центрального статистического бюро страны, за последнее время объем индонезийского экспорта вырос на 37% до 14,39 млрд. долл. США по сравнению с уровнем мая 2020 года (10,53 млрд. долл. США).

Выставка UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2020 представляет собой великолепную демонстрацию высококачественной экспортной продукции различных секторов экономики Индонезии, включая категории «Мода», «Аксессуары и косметика», «Предметы домашнего интерьера и изделия кустарных промыслов» и «Продукты питания и напитки». В числе экспонентов выставки — компания Lompong Textiles, производитель традиционных текстильных изделий, известный своими немеханизированными средствами тканья. Ее мастера производят тканый материал "tenun troso", получивший свое название в честь поселка, где он был впервые создан и который в настоящее время является эксклюзивным местом его изготовления на архипелаге.

«Для производства нашей продукции, полностью изготавливаемой вручную с использованием 100% натуральных материалов, требуются филигранное мастерство и кропотливая работа, даже в процессе окрашивания», — рассказал представитель компании Lompong Textiles М. Якуб (M.Yakub).

В этом году к ней также присоединится ювелирный дом Pyo Jewelry, олицетворяющий современное наследие ювелирных мастеров и известный своими высоко ценимыми ожерельями и браслетами из натуральных камней Суматры и морского жемчуга.

Помимо захватывающей экспозиции и совещаний, проводимых в целях поиска деловых партнеров и консультирования, в рамках выставки UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2020 также пройдет серия ток-шоу с участием высокопоставленных правительственных чиновников, выдающихся предпринимателей и руководящих работников банка BRI.

Покупатели со всего мира могут зарегистрироваться на странице http://www.brilianpreneur.com до 13 декабря 2020 года.

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http://www.bri.co.id



SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)