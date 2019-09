UMS Media: invenção holandesa - ovos cozidos ou ovos mexidos frescos em um minuto

AMSTERDÃ, 12 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Após mais de 10 anos de pesquisa, a empresa holandesa Eggciting Products desenvolveu, com sucesso, dois dispositivos que podem fazer ovos cozidos ou ovos mexidos em um minuto. Além da economia de tempo e de energia, os dispositivos trazem uma importante contribuição para combater o desperdício de alimentos.

Imagine um bufê médio de café da manhã em um hotel: o ovo cozido nunca é feito exatamente como você quer ou os ovos mexidos secam sob as lâmpadas de aquecimento e perdem a aparência e o sabor de ovos frescos. Além disso, depois de os hóspedes comerem, os ovos restantes são jogados fora. "Isso precisa mudar", pensou o presidente-executivo holandês da Eggciting, Marcel Bivert. Ele reuniu então uma equipe de engenheiros, pessoas da indústria hoteleira e uma empresa de fabricação de alimentos. O resultado: dois dispositivos patenteados, que são tão simples como engenhosos: o The Eggcheff.

Um toque em um botão apenas

Os consumidores podem operar com facilidade e segurança os dispositivos The Eggcheff. Com apenas um toque em um botão do Eggcheff Cooker, a pessoa pode escolher entre um ovo cozido mole, médio ou duro. O The Eggcheff Cooker reduz o tempo de cozimento de 12 minutos para um minuto, o que nunca foi conseguido antes.

O The Eggcheff Scrambled cozinha e mistura automaticamente os ovos e até mesmo adiciona um spork (metade colher, metade garfo) ao copo ou caneco para viagem. Ingredientes frescos, como tomate, pimentão, cebola e queijo, podem ser adicionados e cozidos de acordo com sua preferência. "Tudo isso e um minuto – o mesmo tempo que você espera por seu café", disse Bivert. O The Scrambled Eggcheff personaliza seus ovos mexidos com ingredientes frescos e podem ainda cozinhar outros alimentos para o café da manhã, como aveia, claras de ovos e outras opções saudáveis.

Os dispositivos desenvolvidos pela Eggciting Products usam uma nova técnica híbrida de aquecimento patenteada, que é a maneira mais eficiente energeticamente de cozinhar ovos. Os dois dispositivos criam a possibilidade de servir um café da manhã rápido, fresco e personalizado, sem desperdícios, em vez de um produto processado industrialmente, disponibilizado em embalagem descartável.

Tal como em casa

Desde o começo visamos hotéis, cafeterias e lanchonetes, de forma que as pessoas possam desfrutar ovos deliciosos, saudáveis e personalizados, tal como em casa", disse Bivert, da Eggciting Products. Os dispositivos Eggcheff serão lançados em outubro de 2019.

Notas ao editor:

Você pode baixar fotos e vídeos em www.theeggcheff.com/press.

FONTE UMS Media

SOURCE UMS Media