Un animateur de long métrage incarne le pingouin G&G dans une courte vidéo

ZHUHAI, Chine, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- G&G, une marque haut de gamme qui fournit des consommables et des solutions d'impression de qualité supérieure, a travaillé avec un ancien animateur Disney pour donner vie à ses mascottes pingouins dans un court-métrage.

G&G utilise les pingouins dans ses œuvres promotionnelles et ses emballages depuis près de 20 ans. Selon Eric Zhang, directeur général de Ninestar Image, les dirigeants de la société ont été témoins de l'impact du changement climatique sur le manchot empereur lors d'une visite en Antarctique en 2003. Les dirigeants de la société ont été profondément touchés par la pure volonté de ces créatures qui luttent pour leur survie.

« Voir la fragilité de l'environnement nous a rappelé, en tant que dirigeants, que G&G doit également être forte et résiliente », a déclaré Eric Zhang. « Chez G&G, nous prenons toujours l'initiative d'assumer notre responsabilité sociale d'entreprise. Nous avons déterminé que nos produits doivent être respectueux de l'environnement et nous nous efforçons d'ouvrir la voie à un développement durable vert et à faible émission de carbone. »

Après son retour en Chine, G&G a continué à faire des dons au Fonds mondial pour la nature (WWF) afin d'aider à préserver la faune et la flore naturelles de la planète. « C'est aussi pour cela que le manchot empereur est devenu la mascotte de la gamme de produits de G&G », a ajouté Eric Zhang. « Nous continuons d'être des penseurs verts grâce à diverses actions écologiques, notamment la campagne Go Green de G&G. »

Le nouveau court-métrage d'animation met en scène deux pingouins de retour de vacances en Antarctique. Greg et Grace (photo), dont les initiales sont G et G, sont ainsi nommés en référence à la marque G&G. Un sympathique manchot empereur intervient pour sauver la situation lorsque survient un conflit concernant l'impression de leurs souvenirs de vacances.

L'animatrice Lily Dell a déclaré, « Travailler avec G&G et ses pingouins a été une expérience passionnante. » Lily Dell a travaillé sur les suites de Disney pour Le Roi lion, Cendrillon, le Livre de la Jungle, Frère des ours et Lilo et Stitch. « Partager l'histoire du manchot empereur, de Greg et Grace a été très amusant », a-t-elle ajouté. « Nous avons tout un tas d'autres histoires auxquelles nous pourrions donner vie. J'ai hâte d'en faire plus avec G&G. »

À propos de G&G

G&G est une marque mondiale haut de gamme qui fournit des consommables d'impression de qualité supérieure et des solutions d'impression professionnelles à plus de 200 millions de consommateurs dans plus de 170 pays.

G&G vise à aider les gens à travailler pour leurs meilleures images en rendant l'impression simple, fiable, abordable et durable grâce à l'innovation, à l'efficacité et au respect des personnes.

