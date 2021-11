Un aperçu de la créativité culturelle de Shenzhen à l'occasion de son Mois de la lecture

SHENZHEN, Chine, 25 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Deux villes chinoises reconnues par le Réseau des villes créatives de l'UNESCO se sont rencontrées et ont fusionné lors d'un récent échange interdisciplinaire. L'événement intitulé « When Design City Meets City of Literature: Cross-Cultural Dialogue Between Shenzhen and Nanjing », une activité phare en marge du 22e Mois de la lecture de Shenzhen, démontre comment les villes chinoises sont restées engagées à conduire le développement social par l'innovation.

Le Mois de la lecture de Shenzhen est un événement annuel organisé en novembre depuis 2000, ce qui en fait l'une des dix marques culturelles brillantes de Shenzhen et façonne un climat propice à la lecture, selon le comité d'organisation du Mois de la lecture de Shenzhen. En 2013, l'UNESCO a désigné Shenzhen comme un modèle mondial pour la promotion de la lecture. En 2020, Shenzhen était en tête du pays pour le nombre annuel de livres achetés par habitant depuis 30 années consécutives, selon les médias.

Shenzhen, pourtant une jeune ville d'immigrants, cultive ses ressources distinctives en matière de culture et de littérature, a déclaré Bi Feiyu, écrivain et professeur à l'université de Nanjing.

Tout en développant ses identités culturelles distinctes, Shenzhen s'engage dans un voyage de découverte qui invite de manière passionnante les belles traditions du monde entier, étant donné son manque d'héritages culturels par rapport aux villes historiques. Parmi les activités du Shenzhen Urban Culture Menu que la métropole a déployées depuis 2017, deux tiers ont une influence mondiale. En plus d'apprendre des cultures d'outre-mer et de s'en inspirer, la ville s'est enrichie en inaugurant le National Book Release Center, une inspiration du Shenzhen Publishing Group. De plus, l'éditeur a intégré des ressources de promotion et de marketing et a réuni des éléments d'édition de premier ordre, voyant des livres à succès sortir pour la première fois à Shenzhen, d'une manière qui rompt pratiquement avec le modèle dominé par Pékin et Shanghai.

Le National Book Release Center a établi des relations de coopération stratégique avec l'Association des éditeurs de Chine, plus de 30 agences d'édition chinoises et plus de 20 librairies de Guangdong, Hong Kong et Macao, ainsi qu'avec des plateformes de nouveaux médias influentes, a indiqué Qiu Gan, directeur général adjoint du Shenzhen Publishing Group, ajoutant que les meilleurs nouveaux livres seront sélectionnés pour être publiés et promus.

Forte de la vitalité culturelle extraite d'un marché dynamique, la ville du design, la première de Chine reconnue par l'UNESCO, s'oriente vers un pôle plus créatif pour l'innovation et les start-ups. Ses industries du design et de la décoration graphique et d'emballage, inspirées par leurs homologues de Hong Kong au début de la réforme et de l'ouverture, ont prospéré en même temps que le boom économique de la ville. Et ce sont les forces du marché qui conduisent constamment la transition.

En 2020, le PIB de Shenzhen s'élevait à 2,76 billions de RMB, le revenu disponible par habitant dépassant les 64 000 RMB. Un marché de consommation aussi massif, ainsi que les demandes qui en découlent, ont contribué à dynamiser et à moderniser le secteur culturel. En marge de l'événement du Mois de la lecture de cette année, la Shenzhen Book Fair est surpeuplée, ce qui illustre l'impact essentiel de la culture urbaine sur l'innovation et la créativité.

Parlant de ses sentiments à l'égard du dialogue interculturel, Feng Changhong, président de l'Association des professionnels du design industriel de Shenzhen, a estimé que l'observation et l'amour de la vie réelle sont un tremplin pour la créativité et l'inspiration, et que la littérature concerne les personnes qui ont recours au langage écrit pour exprimer leur vie réelle et leurs émotions, tandis que le design signifie concrétiser ces sentiments par des combinaisons de couleurs étonnantes et des techniques sophistiquées. Cela dit, un designer compétent peut être inspiré pour produire un croquis juste par une image de la littérature, ce qui témoigne de la façon dont la littérature et le design peuvent être une grande source d'inspiration l'un pour l'autre, a ajouté Feng.

Shenzhen favorise une atmosphère littéraire et artistique pour le grand public grâce à la beauté du design. Cela signifie que l'expérience culturelle immersive n'est plus un privilège réservé aux élégants assis dans un opéra. Au contraire, la campagne culturelle menée à l'échelle de la société a permis aux gens ordinaires de ressentir un sentiment d'art et de littérature à partir de bâtiments de styles différents, tels que des parcs urbains, des sculptures au coin des rues et des cafés à thème. Ce qui a le plus impressionné Bi, selon ses mots, c'est que Shenzhen devient de plus en plus attrayante. « La ville bien conçue dans son ensemble donne toujours la priorité aux personnes, comme en témoignent les conceptions conviviales que l'on voit partout. Cela montre les caractéristiques esthétiques qu'elle a à offrir et incarne un esprit d'humanité », a déclaré l'écrivain de Nanjing.

Le design, selon Feng, révèle la culture fondamentale d'une ville et développe son caractère unique au fil du temps. Ce n'est que lorsque son design est profondément imbriqué dans l'économie, la culture et le paysage urbain que la ville design peut être méritée.

SOURCE The Organizing Committee of Shenzhen Reading Month