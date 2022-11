Un automne riche en récompenses pour Wondershare en tant que leader dans le rapport trimestriel de G2

Wondershare a été l'un des leaders du rapport G2Crowd pendant 19 trimestres consécutifs.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Wondershare , la société mondiale de logiciels créatifs, est honorée d'être reconnue comme un leader dans quatre catégories du rapport G2 Fall 2022 avec une série de récompenses. Basés sur les avis authentiques des clients et leurs expériences globales, les classements renforcent l'innovation, le leadership du marché et la croissance de Wondershare dans le secteur.

En tant que marché technologique le plus important au monde, G2 bénéficie de la confiance des utilisateurs du monde entier, notamment en ce qui concerne les avis sur les logiciels. Les classements sont déterminés par de multiples facteurs, dont la satisfaction des clients (basée sur les avis des utilisateurs) et la présence sur le marché (basée sur la part de marché, la taille du vendeur et l'impact social), alors que les produits qui se trouvent dans le quadrant Leader de G2 sont très bien notés par les utilisateurs.

« Tout au long de ces années, nous avons évolué avec nos produits et nos utilisateurs, en fournissant des solutions pratiques au meilleur prix possible », a déclaré Shaan Jahagirdar, le directeur de la conception chez Wondershare. « Wondershare vient de célébrer son 19e anniversaire. À l'avenir, nous continuerons à innover et à rendre nos produits accessibles à tous les utilisateurs du monde entier. Des outils mondialisés avec des ressources localisées, telle est notre devise. »

Cet automne, Wondershare poursuit sa série ininterrompue de victoires depuis 19 trimestres dans différentes catégories du rapport G2Crowd :

Logiciel de montage phare Filmora — Leader du montage vidéo

Solution PDF PDFelement — Leader du document PDF éditeur, Leader de la génération de documents et Prix du meilleur logiciel 2022 - Top 50 des produits de bureau

Outil de récupération de données Recoverit — Leader de la récupération de fichiers

Suppression de l'arrière-plan des photos PixCut — Outil performant de retouche photo

Bénéficiant de la confiance de millions d'utilisateurs dans plus de 150 pays, Wondershare s'efforce de fournir des innovations faciles à utiliser mais dotées de toutes les fonctionnalités nécessaires pour répondre aux besoins de différents secteurs, en particulier les entreprises et les industries créatives. Par exemple, Wondershare Filmora a collaboré avec le géant du matériel informatique Intel dans le but d'aider les petites et moyennes entreprises à créer facilement du contenu attrayant grâce au logiciel intuitif Filmora. L'obtention d'un badge « Intel's Gold-tier » en tant que partenaire témoigne de l'engagement de Wondershare envers les utilisateurs, quel que soit leur niveau de compétence.

Alors que le monde entre dans l'ère de l'économie des créateurs, Wondershare continuera d'innover et d'améliorer constamment les outils de création en fonction des dernières tendances, afin que les créateurs du monde entier puissent suivre l'évolution rapide du monde numérique en produisant du contenu de haute qualité.

À propos de Wondershare

Fondée en 2003, Wondershare est un leader mondial du développement de logiciels et un pionnier dans le domaine de la créativité numérique. Notre technologie est puissante et les solutions que nous proposons sont simples et pratiques. C'est pourquoi des millions de personnes nous font confiance dans plus de 150 pays à travers le monde. Nous aidons nos utilisateurs à poursuivre leurs passions afin qu'ensemble, nous puissions construire un monde plus créatif.

Contact pour les médias

Shearer Wang

Wondershare

[email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1924859/image.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1274391/wondershare_LOGO.jpg

SOURCE Wondershare