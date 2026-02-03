Un bond en avant technologique : Navimow dévoile sa gamme de tondeuses robotisées la plus avancée

Des pelouses résidentielles aux grands espaces commerciaux, Segway Navimow a développé une gamme complète intégrant les technologies d'automatisation les plus avancées. Conçue pour pallier les principales lacunes des produits existants sur le marché, elle permet d'obtenir un gazon parfaitement entretenu, quelles que soient les contraintes du terrain.

PARIS, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- Segway Navimow, la première marque mondiale en volume de ventes de tondeuses robotisées sans fil* a officiellement lancé sa gamme 2026, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'entretien robotisé de précision des pelouses. Comprenant six gammes de produits innovants - série X4, série H2, i2 AWD, i2 LiDAR, i2 LiDAR Pro, et série Terranox- elle fournit des solutions technologiquement avancées pour les utilisateurs résidentiels et les professionnels.

Développée pour répondre aux défis du monde réel, cette nouvelle génération de tondeuses robotisées vise à dépasser les limites actuelles du marché : difficultés dans les coins et les passages étroits, perte de signal sous les arbres, installations complexes nécessitant des câbles ou des antennes périmétriques, performances limitées sur les pentes et les terrains accidentés, et dommages causés au gazon lors des manœuvres.

« Le véritable leadership technologique ne réside pas dans la recherche de spécifications impressionnantes, mais dans la capacité à servir véritablement les gens et à s'intégrer dans leur vie », déclare George Ren, PDG de Navimow. « Les produits nouvellement lancés sont plus que des réalisations techniques. Ils sont l'incarnation de notre conviction profonde que la véritable intelligence doit être harmonieuse et que la technologie doit être chaleureuse. Ancrée dans cette philosophie, notre mission a toujours été claire : enrichir la vie par l'innovation continue - en améliorant les expériences quotidiennes de manière imperceptible mais profonde, pour finalement offrir aux utilisateurs plus de temps, de liberté et de paix. »

Nouvelle gamme Navimow 2026 : Facilité d'installation et d'utilisation exceptionnelle

Toutes les tondeuses robotisées Navimow sont dotées d'un système d'installation « true drop and mow », sans câble périphérique ni antenne relais. Il suffit de sortir le robot de sa boîte et de le placer sur la pelouse pour qu'il commence automatiquement à cartographier la zone et à interpréter les conditions réelles de la pelouse.

Une fois la carte interactive générée - grâce à la fonction GeoSketch™ - la tondeuse est prête à démarrer son cycle de tonte. Les utilisateurs peuvent visualiser, régler et contrôler la tondeuse avec une précision hors pair.

Définir jusqu'à 120 zones de tonte virtuelles ou des zones interdites, telles que les piscines ou les parterres de fleurs, devient un jeu d'enfant. Une routine de tonte personnalisable peut être programmée pour chaque carte à l'aide d'un simple système de glisser-déposer.

Enfin, pour une expérience mains libres encore plus transparente, les fonctions de commande vocale redéfinissent l'interaction entre l'utilisateur et la machine.

Une technologie intelligente pour une expérience ultime

La gamme Navimow atteint un nouveau niveau d'excellence grâce à son architecture de navigation multimodale. Le EFLS™ LiDAR+, un système complet de positionnement par triple fusion IA, combine trois technologies : LiDAR à semi-conducteurs haute résolution, positionnement RTK réseau haute précision et vision qui fournissent aux robots une assistance intelligente, garantissant une stabilité exceptionnelle.

Cette fusion permet à chaque nouveau robot d'évaluer avec précision les conditions réelles de la pelouse, en fournissant un signal actif en continu et une grande précision dès le premier jour, même dans des environnements difficiles tels que les zones ombragées, les passages étroits ou les tontes nocturnes.

Dans une démarche révolutionnaire, Navimow est l'un des premiers acteurs du secteur à intégrer la technologie LiDAR à semi-conducteurs, qui ne nécessite aucune pièce mécanique mobile. Cette technologie est adaptée des systèmes de conduite autonome avancés. Elle scanne l'environnement à près de 200 000 points par seconde pour générer un nuage de points 3D ultra-dense sans angle mort, capturant chaque détail pour garantir une navigation exceptionnellement stable, jour après jour. En associant le LiDAR à la plateforme robotique grand public éprouvée de Navimow, la marque établit une nouvelle référence en matière d'automatisation intelligente des jardins.

Conçue pour protéger le gazon, la technologie exclusive Xero-turn™ AWD permet aux robots de tourner sur place sans endommager l'herbe, creuser le sol ou laisser des mottes derrière eux. Grâce à un système de direction active, les tondeuses peuvent effectuer des demi-tours et des virages à zéro sans abîmer le gazon. Par ailleurs, le système de contrôle de la traction (TCS) de Navimow ajuste dynamiquement le couple pour éviter les dérapages, ce qui garantit une traction constante sur les sols glissants et à faible adhérence.

Précision, fiabilité et sécurité

Pour une tranquillité d'esprit totale et une protection renforcée contre le vol, les robots sont dotés de quatre niveaux de sécurité, dont le suivi par GPS, une alarme géo-clôturée, une alarme d'ascenseur et la prise en charge du réseau « Find My » d'Apple, qui permet de localiser le robot même lorsqu'il est éteint ou déconnecté. Chaque produit comprend un module 4G intégré, permettant le suivi GPS et la connexion cellulaire de l'alarme Geo-Fence, avec au moins un an d'abonnement inclus.

Série Navimow X4 : Une solution haut de gamme pour les grands jardins résidentiels

La série X4 de Navimow été conçue pour les grands espaces verts résidentiels nécessitant une tonte intensive, où la puissance, la stabilité et la précision sont essentielles.

Le système Turf-Safe Xero-turn™ AWD du X4 lui permet de s'attaquer à des pentes allant jusqu'à 84 % (40 degrés), une excellente capacité sur le marché des robots de tonte.

Le X4 est également équipé du système de coupe MowMentum™, doté d'un large plateau de coupe avec deux disques de coupe équipés de 12 lames renforcées, de deux moteurs de coupe de 180W et d'un algorithme de tonte intelligent associé à EdgeSense™. Cette configuration garantit une qualité de tonte élevée même lorsque l'herbe est dense, grossière ou haute, tout en assurant une finition nette et précise des bords. Grâce à sa largeur de coupe étendue de 430 mm, à sa vitesse de marche accrue et à son système de charge hyper rapide, le X4 offre une efficacité maximale pour les grands jardins et permet de finir 2 000 m² en 8 heures.

La navigation repose sur la combinaison des technologies RTK réseau à triple fréquence, VSLAM 360° et odométrie visuelle-inertielle (VIO), ce qui garantit une précision cartographique de l'ordre du centimètre. L'EFLS™ NRTK supprime la nécessité d'une antenne physique.

Le X4 est également étanche (IP66), compatible avec la fonction Find My d'Apple et s'intègre parfaitement aux écosystèmes domestiques intelligents, notamment Google Home et Amazon Alexa.

Il est disponible en trois modèles : X420 recommandé pour les zones de 2 000 m², X430 recommandé pour les zones de 3 000 m² et X450 recommandé pour les zones de 5 000 m².

La série H2 de Navimow : Précision de niveau supérieur pour les pelouses complexes

La série H2 de Navimow est conçue pour les utilisateurs qui recherchent le plus haut niveau de précision et de fiabilité pour l'entretien des pelouses complexes. Elle est équipée du système EFLS™ LiDAR+, combinant LiDAR, le positionnement RTK réseau et Vision au sein d'une architecture de navigation à triple fusion.

Capable de changer de mode de positionnement en seulement 20 millisecondes, le système EFLS™ LiDAR+ garantit un fonctionnement perpétuel dans tous les environnements, y compris sous les arbres, dans les passages étroits et la nuit. Les appareils de la série H2 détectent des obstacles de 1 cm, identifient plus de 200 types d'objets et offrent une stabilité optimale sur des pentes allant jusqu'à 45 % (24°), grâce aux fonctions Terrain Adapt et au contrôle électronique de stabilité (ESC).

La gamme H2 est disponible en quatre modèles, conçus pour des surfaces de pelouse allant de 600 m² à 3 000 m².

Navimow i2 AWD - Le choix de la nouvelle génération pour une tonte intelligente et adaptée au terrain

La Navimow i2 AWD apporte la technologie Xero-turn™ AWD aux petites pelouses résidentielles, ce qui en fait la seul tondeuse robotique à quatre roues motrices de sa catégorie. Son système d'entraînement à trois roues permet de franchir des pentes de 45 % (24 degrés), tandis que ses algorithmes de contrôle électronique de stabilité (ESC) de qualité automobile garantissent un fonctionnement stable et résistant aux dérapages, pour une tonte de qualité supérieure des pentes. Cela permet à la tondeuse de mieux franchir les obstacles sur les terrains accidentés et de bénéficier d'une excellente stabilité sur les terrains boueux ou glissants.

Son système AWD à la demande active automatiquement la troisième roue en fonction des conditions du terrain pour optimiser la consommation d'énergie, ce qui permet de réaliser jusqu'à 30 % d'économies d'énergie par rapport à un système AWD toujours actif.

La gamme i2 AWD est disponible en deux versions, recommandées pour les pelouses de 500 m² et 1000 m².

Navimow i2 LiDAR et i2 LiDAR Pro - Puissance et précision élevées pour l'entretien quotidien des pelouses

Grâce à leur LiDAR de haute précision, les i2 LiDAR et i2 LiDAR Pro intègrent la fonctionnalité GeoSketch™, permettant une cartographie automatique et une personnalisation intuitive. Les utilisateurs peuvent déposer et tondre pour capturer une carte de leur jardin et personnaliser facilement cette carte, pour une expérience vraiment intuitive.

Les deux modèles i2 sont équipés d'un système de traction à trois roues motrices robuste, conçu pour les terrains difficiles. Le i2 LiDAR Pro est le plus performant, car il maîtrise des pentes allant jusqu'à 55 % (29°), tandis que le i2 LiDAR se contente d'une pente de 45 % (24°). Cela se traduit par une meilleure capacité de déplacement dans des conditions difficiles, ainsi que par une grande stabilité sur les pentes, la boue ou les sols glissants.

Les gammes i2 LiDAR et i2 LiDAR Pro sont disponibles en cinq versions, conçues pour des surfaces de pelouse allant de 800 m² à 2 000 m².

La série Terranox de Navimow : La solution de Navimow dédiée à l'usage professionnel

Avec la série Terranox de Navimow, Navimow franchit une étape stratégique majeure en entrant officiellement sur le marché des services professionnels. Conçue pour l'entretien commercial et professionnel des espaces verts, la série Terranox est conçue pour couvrir de très grandes surfaces, jusqu'à 24 000 m². Équipée d'une transmission intégrale, la série Terranox de Navimow allie robustesse, efficacité et facilité d'utilisation. Il est capable de tondre l'équivalent d'un terrain de football en une seule journée.

Avec le lancement de ces nouvelles gammes de produits, Segway Navimow propose des solutions innovantes et performantes conçues pour répondre aux défis actuels du marché, offrant une vision unifiée de l'entretien automatisé des pelouses pour les utilisateurs résidentiels et les professionnels.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur navimow.segway.com.

* Source des données : Euromonitor International, mesuré en termes de volume total des ventes de la marque en unités en 2024, en combinant les transactions entre entreprises (B2B) et entre entreprises et consommateurs (B2C) ; sur la base d'une recherche menée en mars-avril 2025. La tondeuse robotisée sans fil est définie comme une tondeuse robotisée, utilisée pour des applications résidentielles et commerciales, qui fonctionne sans câble physique pour naviguer dans la pelouse ou le champ, en adoptant des technologies telles que UWB, Virtual, RTK, 3D Lidar, etc. et qui est généralement identifiée dans le nom du produit ou sur l'emballage.

