Un cadeau de Noël HONOR Christmas Gift 2020 pour célébrer l'anniversaire du HONOR Fan Fest avec des offres surprenantes sur le magasin HIHONOR

HONOR dévoile des offres alléchantes pour les ventes flash nocturnes tous les soirs de 20 h 00 à 02 h 00 sur HIHONOR Royaume-Uni , HIHONOR Allemagne , HIHONOR Italie , et HIHONOR Espagne , tandis que l'offre spécifique est soumise au stock local. Des réductions allant jusqu'à 110 euros sont également proposées sur HIHONOR France ce mois-ci.

Vente flash HONOR Night Flash Sale UK – Jusqu'à 100 £ de réduction

Les offres spéciales de la série HONOR MagicBook seront dévoilées pour les ventes du Fans Festival comme suit : Le HONOR MagicBook 14 (AMD Ryzen 5 4500U/8 GB+512 GB) est à 569,99 £ avec une réduction de 100 £. Le HONOR MagicBook Pro (AMD Ryzen 5, 4600H/16 GB+512 GB) coûte 779,99 £ avec une réduction de 70 £. Les prix du HONOR MagicBook 14 (AMD Ryzen 5, 3500U/8 GB+256 GB) et du HONOR MagicBook 15 (AMD Ryzen 5, 3500U/8 GB+256 GB) sont à 499,99 £ avec une réduction de 50 £.

Vente flash HONOR Night Flash Sale Allemagne – Jusqu'à 130 € de réduction

Le HONOR MagicBook 14 (AMD Ryzen 5, 3500U/8 GB+256 GB) livré avec un smartphone HONOR 8A 2020 (valeur de 149,9 €) est au prix de 599,9 €. La montre HONOR MagicWatch 2 (46 mm, Flax Brown) est à 119,9 € après une réduction de 80 €. La montre HONOR Watch Magic (Silver), livré avec un bracelet magique gratuit HONOR Watch (valeur de 29,9 €) est à 79,9 € après une réduction de 120 €. La montre HONOR GS Pro fournie avec un routeur HONOR Router 3 (d'une valeur de 79,9 €) coûte 179,9 € après une remise de 70 €. Les écouteurs HONOR Magic Earbuds sont à 79,9 € après une remise de 20 €.

Vente flash HONOR Night Flash Sale Italie – Jusqu'à 60 % de réduction

La montre HONOR GS Pro est livrée avec des écouteurs HONOR Magic (valeur de 99,9 €) au prix de 209,9 € ou avec un routeur HONOR Router 3 (valeur de 79,9 €) au prix de 179,9 €. La montre HONOR Watch ES est à 79,9 € après une réduction de 20 € ou est livré avec un HONOR Router 3 au prix de 99,9 €. La montre HONOR Watch Magic est livré avec le bracelet HONOR Watch Magic Strap (valeur de 29,9 €) et les écouteurs HONOR Classic (valeur de 29,9 €) sont au prix de 79,9 €. La montre HONOR MagicWatch 2 (46 mm, noir anthracite) est à 109,9 € après une réduction de 60 €.

Vente flash HONOR Night Flash Sale Espagne – Jusqu'à 65 % de réduction

Le HONOR MagicBook 14 (AMD Ryzen 5 4500U/8 Go+512 Go) est livré avec une montre HONOR Band 5 (valeur de 34,9 €) au prix de 649,9 €. La montre HONOR GS Pro est fournie avec le routeur HONOR Router 3 (valeur de 79,9 €) au prix de 179,9 € ou avec les écouteurs HONOR Magic gratuits (valeur de 99,9 €) au prix de 209,9 €. La montre HONOR Watch ES Pro est à 79,9 € après une réduction de 20 €. La montre HONOR MagicWatch 2 (42 mm, Agate Black) est à 99,9 € après une réduction de 70 €. Le smartphone HONOR 9X Lite est à 169,9 € après une réduction de 30 €.

Le 16 décembre : Ventes exclusives du festival des fans HONOR

HONOR offre jusqu'à 100 £ de réduction sur des offres alléchantes qui seront disponibles de 18 h 00 à 02 h 00 exclusivement le 16 décembre sur le magasin HIHONOR pour montrer notre grande gratitude à tous nos fans en anniversaire cette année. Découvrez ci-dessous les différentes offres pour les différents pays :

Pays Visitez la communauté HONOR Royaume-Uni https://bit.ly/3a1ktjK France https://bit.ly/33YYeqI Allemagne https://bit.ly/37VEBB0 Italie https://bit.ly/2JTsQDf Espagne https://bit.ly/2LsYBUb

Le 17 décembre : Partagez vos photos de Noël pour avoir la chance de gagner l'HONOR 9A

Participez au concours « Partagez l'esprit de Noël avec HONOR » en partageant une photo liée au thème sous le poste à la communauté HONOR, avant minuit le 17 décembre pour gagner un smartphone HONOR 9A. De plus, chaque participant recevra une médaille de Noël annuelle exclusive dans le profil du membre. Pour plus de détails, notamment sur tous les événements du HONOR FAN FEST et l'annonce de l'heureux gagnant, veuillez consulter le site HONOR Community.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.hihonor.com, ou nous suivre sur :

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1385733/HONOR.jpg

Related Links

http://www.hihonor.com



SOURCE HONOR