Un centre de l'espoir pour un nouveau départ

ALABEL, Philippines, 10 août 2022 /PRNewswire/ -- Dans un centre de réhabilitation pour toxicomanes, construit par CSCEC dans la province de Sarangani aux Philippines, Noni Tan est en train de conseiller les patients dans leur démarche de réadaptation.

M. Tan a été admis dans cet établissement en novembre 2020. Un tribunal lui a ordonné de suivre un programme de désintoxication. Sa dépendance à la drogue durait depuis des décennies. Il a déclaré qu'il avait la chance d'avoir pu être intégré au programme.

« Cet endroit est magnifique, nous pouvons contempler la mer au loin, et nous prenons ainsi conscience de la vie et du fait que nous devons tout faire pour ne plus retomber dans la dépendance », a déclaré M. Tan.

La désintoxication est un processus long et compliqué. La Docteure Imelda Quinones, cheffe de l'hôpital, a expliqué que son traitement reposait sur une approche holistique et scientifique.

Noni Tan a suivi un traitement dans l'établissement et a été considéré comme totalement guéri. Il a ensuite été embauché par la Docteure Quinones en tant que « chef de famille » pour s'occuper des nouveaux patients.

Les patients voient de leur fenêtre tous les matins la pittoresque baie de Saranggani. Le chef de projet Yao Shanfa de CSCECa déclaré que la conception de ce centre de réhabilitation était basée sur le concept de « fenêtre de l'espoir ». « La fenêtre est ouverte pour chaque patient afin de l'aider à se rétablir et à avancer vers un avenir radieux », a déclaré M. Yao.

Financé par la Chine, le centre a été construit par CSCEC en 2018 pour soutenir la campagne du président philippin Rodrigo Duterte contre les drogues illégales qui gangrenaient la société philippine.

La Docteure Quinones a déclaré qu'elle était très reconnaissante à ce centre d'exister. « C'est un établissement à la pointe de la technologie, et nous sommes très heureux de l'avoir. »

M. Yao a indiqué qu'avec les efforts combinés de travailleurs chinois et philippins, on avait passé moins de 14 mois pour la construction de ce centre de réhabilitation et d'un autre situé dans la province d'Agusan del Sur. « Ayant été réalisé dans le cadre de l'Initiative des nouvelles routes de la soie, ce projet a généré de nombreux effets positifs dans la communauté locale. Il est déjà devenu un projet phare de la coopération sino­philippine », a indiqué M. Yao.

Le projet a offert des opportunités d'emploi à 450 travailleurs, qui ont appris des méthodes de construction avancées grâce à une formation technique. Selon Yao, son équipe a rencontré de nombreux défis lors de la construction du projet, notamment ceux causés par la saison des pluies. Mais l'équipe a réussi à surmonter les difficultés et à livrer le projet en un temps record. « Nous n'avons pas seulement construit un bâtiment, mais aussi une structure porteuse d'espoir pour une vie nouvelle », a-t-il dit avec fierté.

