Un clásico restaurado por Olympusat presente en el Salón México: La época de Oro del Cine Mexicano en Londres

WEST PALM BEACH, Florida, 2 de julio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Olympusat, Inc., la compañía privada de medios más grande de los Estados Unidos especializada en canales de televisión en español e inglés, se complace en anunciar que una de sus obras de la época de oro del cine clásico mexicano, restaurada y digitalizada: Víctimas del pecado (Victims of Sin), será presentada el 2 de Julio como parte del Salón México: The Golden Age of Mexican Cinema, programa organizado por el British Film Institute (El Instituto Británico de Películas).

Magistralmentre dirigida por Emilio Fernández, merecedor en 1946 del premio Gran Prix del festival de Cannes por la cinta María Candelaria, y perfectamente fotografiada como un clásico del cine oscuro (film Noir) por Gabriel Figueroa, Víctimas del pecado (1951), es un ejemplo contundente del género de rumberas muy popular en la época – teniendo como escenario un cabaret y con música afrocaribeña. Ninón Sevilla interpreta el papel de rumbera de un club nocturno de la zona roja de ciudad de México, en donde la bailarina encuentra a un niño en el basurero y decide criarlo por sí misma. Pero cuando el dueño del local Rodolfo (Rodolfo Acosta) descubre la criatura, empieza el conflicto, que involucrará a Violeta y a su amante Santiago (Tito Junco), y que los llevará a todos a un trágico desenlace.

Salón México: The Golden Age of Mexican Cinema rinde homenaje a tres décadas y medias de prolífica producción cinematográfica de lo que fue considerada la meca de la gran pantalla por excelencia de Latinoamérica entre 1933 y 1964. Epoca en la que México consiguió reconocimiento internacional por la calidad de sus producciones y su capacidad de distribución comercial, pudiendo crear un mecanismo capaz de producir más de 100 películas al año en 1950 a través de un sistema que involucraba los mejores directores, actores y estudios.

Lamentablemente muchas de esas joyas han desaparecido o se han deteriorado con el paso del tiempo. El material cinematográfico de entonces, al no ser almacenado y mantenido adecuadamente, se dañaba, llegando incluso a destruirse. Olympusat se ha dado a la tarea de preservar y restaurar, cuadro por cuadro, piezas para devolverle digitalmente su esplendor original. Un equipo conformado por más de 50 profesionales se ha dedicado a restaurar una librería que suma hoy títulos que superan los 300. Aporte que ha quedado plasmado en el canal Ultra Clásico, en donde la audiencia puede disfrutar de la colección.

"Estamos preservando un legado histórico para que las futuras generaciones puedan apreciar el esplendor cultural de una época," expresa Tom Mohler, fundador y CEO de Olympusat. La posibilidad técnica de poder transferir el formato original al digital con la capacidad de corregir daños en cada cuadro es de gran ayuda, agrega Mohler.

La presentación del Salón México: The Golden Age of Mexican Cinema incluye:

Salón México (1949), Maclovia (1948), Enamorada (1946), Macario (1960), En la palma de tu mano (1951) and La otra (1946), Distinto Amanecer (1943), Crepúsculo (1945), La Mujer del Puerto (1934), Dos Monjes (1934) and Aventurera (1950).

Salón México: The Golden Age of Mexican Cinema se ha convertido en una realidad gracias al BFI con el soporte del Festival Internacional de Morelia (FICM), La Cineteca Nacional, la librearía de la UNAM, la Fundación Televisa y la Embajada de México en el Reino Unido.

Víctimas del pecado y otras películas restauradas de la Epoca de Oro del Cine Mexicano, así como del cine hispano de entonces, pueden ser disfrutadas a través de Ultra Clásico, el cual presenta los títulos más reconocidos de la década de los años 30's en adelante.

Ultra Clásico pertenece a la serie de canales Ultras en Alta Definición de Olympusat, Inc., y está disponible actualmente en Charter Spectrum, Hotwire Communications, Fios by Verizon, Liberty y VEMOX.

Media Contact:

Jesús Piñango

Senior Director of News

561-249-5228

jesus@olympusat.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/581523/New_Olympus_Logo.jpg

FUENTE Olympusat, Inc.

Related Links

http://www.olympusat.com



SOURCE Olympusat, Inc.