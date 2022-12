UN CLASSIQUE QUI DURE. LE CALIBURN A3 D'UWELL FAIT UNE SORTIE REMARQUÉE

SHENZHEN, Chine, 9 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La célèbre marque de vapotage UWELL vient de dévoiler le nouveau produit de la série Caliburn : le système de pod Caliburn A3 . Il est déjà vendu dans les magasins partenaires et chaleureusement accueilli avec par les consommateurs.

En tant que première gamme de pods d'UWELL, CALIBURN prospère depuis son introduction sur le marché de la cigarette électronique en 2019. Sa haute qualité et son goût supérieur lui ont permis d'acquérir une bonne réputation et un certain prestige, propulsant UWELL en position de leader de l'industrie du vapotage.

Le design classique et la fiabilité des performances de CALIBURN ont été présents dans chaque génération de produits, ce qui lui a permis de remporter de nombreux prix, notamment le prix du meilleur pod de vapotage décerné par VAPING360, le prix de l'OPEN POD le plus populaire décerné par VAPEMAGZ AWARDS et le prix du meilleur système de pod ouvert décerné par VAPOROUND. Les produits de la série CALIBURN ont été vendus dans plus de 80 pays et bien accueillis par tous les utilisateurs. Grâce à la fonction de détection automatique du canal d'allumage, au temps de recharge rapide en 15 minutes et à l'amélioration du système de contrôle de fuite, CALIBURN A3 devrait améliorer la confiance des consommateurs.

UWELL prend très à cœur les retours du marché, de sorte que l'équipe de R&D a amélioré la structure interne pour une meilleure utilité de la batterie, permettant à la batterie de 520 mAh de fonctionner en continu pendant une période plus longue. Ils ont également repensé le pod de l'A3 pour améliorer le système de contrôle des fuites. Ces mesures judicieuses permettront à CALIBURN A3 de mieux servir les utilisateurs.

La fonction de détection automatique du canal d'allumage est un véritable progrès. Lors du tirage, le capteur détecte l'inhalation et s'allume rapidement, et lorsque vous appuyez sur le bouton, celui-ci s'allume pour se mettre en marche immédiatement. Une fois le bouton relâché, l'allumage s'interrompt immédiatement.

Autre conception humanisée : la fonction de verrouillage du bouton. Pour éviter les déclenchements intempestifs, A3 a intégré une fonction de verrouillage et de déverrouillage. Désactivez la fonction d'allumage du bouton en appuyant deux fois sur le bouton d'allumage pour le transporter facilement dans un sac ou une poche. La sécurité et la portabilité sont ses principaux avantages.

CALIBURN A3 est bien meilleur sur le plan du chargement, rapide et intelligent grâce à un câble de chargement 2A. CALIBURN A3 d'UWELL commencera par un mode de charge rapide puis continuera à charger de façon stable pour le temps restant. Ce système de contrôle de charge intelligent réduira efficacement le temps d'attente et protégera la batterie.

La stabilité de la performance est assurée par un matériel de qualité garantie, et son goût authentique provient de la technologie brevetée par UWELL d'ajustement de saveur Pro-FOCS, qui restaure le e-liquide de façon adéquate.

L'attachement à l'innovation et à la haute qualité a toujours été la philosophie d'UWELL. Les classiques UWELL et CALIBURN dureront grâce à ce principe.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1965105/image_5026086_28922814.jpg

SOURCE UWELL