Un duo puissant : Jolywood coopère avec IBC SOLAR

TAIZHOU, Chine, 23 juin 2022 /PRNewswire/ -- Jolywood, l'un des principaux fabricants de modules bifaciaux avec des cellules de type n et la technologie TOPCon, a collaboré avec le principal fournisseur de services complets de solutions d'énergie solaire, le groupe IBC SOLAR. Les deux sociétés coopèrent sur deux modules bifaciaux hautes performances de Jolywood.

Grâce à cette coopération, le module Jolywood JW-HD120 Niwa et le module JW-HD144N peuvent maintenant être commandés en Europe via IBC SOLAR. Le module JW-HD120 Niwa possède une puissance de 380 watts et une esthétique toute noire. Il s'adapte à l'application des toitures résidentielles et commerciales/industrielles. Le module JW-HD144N hautes performances est spécialement conçu pour les projets à grande échelle.

IBC SOLAR a été fondé en 1982 et est aujourd'hui un pionnier de la révolution énergétique dans plus de 30 pays. Le groupe propose des systèmes complets, et couvre toute une gamme de produits de la planification à la remise clés en main de systèmes photovoltaïques. Le groupe est un développeur de projets et un entrepreneur général dans le domaine des projets solaires sur toitures résidentielles et commerciales/industrielles, ainsi que des projets solaires à grande échelle.

Les modules en verre robustes et hautes performances de Jolywood ont une efficacité particulièrement élevée et une meilleure durée de vie que les cellules solaires classiques de type p, et offrent également un meilleur coefficient de température et coefficient bifacial. La face arrière des modules peut atteindre 80 % de la capacité de la face avant, de sorte que les modules sont actifs des deux côtés, fournissant ainsi un rendement énergétique accru. Jolywood Solar a livré pour plus de 5 GW de modules et de cellules solaires de type n dans plus de 50 pays, qui ont été bien accueillis par les clients du monde entier.

« Nous accordons une grande importance aux besoins de nos clients. Nous sommes ravis d'avoir trouvé en Jolywood un partenaire avec lequel nous pouvons continuer d'assurer la disponibilité de modules solaires durables et de haute qualité dans le secteur résidentiel », a expliqué Stefan Horstmann, directeur d'exploitation d'IBC SOLAR AG. « Avec son concept innovant de cellules, Jolywood est un fabricant qui a du potentiel pour l'avenir. Ces produits hautes performances constituent un excellent ajout à notre portefeuille. »

Alan Xie, directeur général adjoint de Jolywood, a ajouté : « Nous sommes ravis de travailler avec l'une des principales sociétés de systèmes photovoltaïques et de stockage d'énergie en Europe. De nombreuses années d'expérience, ainsi que l'accent mis sur la qualité et la satisfaction des clients, font d'IBC SOLAR un partenaire idéal pour positionner avec succès notre technologie leader de cellules et de modules photovoltaïques de type n sur les marchés cibles européens. »

