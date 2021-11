Un ensemble de données révolutionnaire pour lutter contre les maladies cardiaques

- Le Thrombosis Research Institute et Protodigm constituent un ensemble complet de données de qualité pour la recherche, par le biais de la première cohorte mondiale de patients prospective et conçue à cet effet, présentant de multiples incidents cardiovasculaires, en utilisant un suivi clinique étendu, une analyse multi-omique et une surveillance physiologique longitudinale, afin de faire progresser les connaissances pour le développement de médicaments de précision dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires

- Les entreprises du secteur des sciences de la vie sont invitées à rejoindre cette alliance mondiale de collaboration

LONDRES, 1er novembre 2021 /PRNewswire/ -- Protodigm a annoncé aujourd'hui le lancement d'une étude de patients révolutionnaire visant à apporter une véritable médecine de précision à la lutte contre les maladies cardiovasculaires, en collaboration avec le Thrombosis Research Institute (TRI).

Grâce à son leadership académique et clinique et à sa vision thérapeutique des maladies cardiovasculaires, TRI dirigera l'étude, en fournissant un comité de pilotage mondial, en hébergeant la base de données et la biobanque, et en utilisant son réseau d'essais cliniques établi de plus de 2 000 sites dans 35 pays, qui ont déjà réalisé les programmes GARFIELD AF et VTE. Il permettra l'interrogation intensive de l'ensemble de données à l'aide de techniques avancées de science des données, notamment le développement de « jumeaux numériques » et d'algorithmes d'apprentissage automatique.

Protodigm assurera la liaison avec le secteur pharmaceutique et l'apprentissage asymétrique des ensembles de données de l'étude, afin de générer des informations uniques et des lacunes dans les connaissances, d'élaborer des plans d'apprentissage et d'identifier les voies potentielles de développement thérapeutique.

Les maladies cardiovasculaires restent l'un des fardeaux sanitaires les plus lourds au monde, malgré des décennies de recherche intensive, mais traditionnelle. Les prochaines avancées viendront de l'application des techniques de science des données de nouvelle génération, à la collecte et à l'interrogation prospectives de données dérivées d'une population mondiale intégrée et multidimensionnelle de patients cardiovasculaires, suivis dans le temps.

« Ce projet représente une occasion unique de suivre un groupe diversifié de patients, d'en tirer de nouvelles informations et d'améliorer de manière significative les résultats des maladies cardiovasculaires dans le monde », a déclaré le professeur Lord Kakkar, président du Thrombosis Research Institute.

« Protodigm est profondément engagé dans l'application des avancées de pointe en matière de science des données et d'apprentissage pour accélérer l'innovation axée sur la perspicacité. La collaboration avec TRI offre une occasion unique de démontrer ce concept. Ce projet façonnera l'avenir de la science du big data pour notre secteur" », a déclaré Mike Rea, PDG de Protodigm.

Protodigm et TRI invitent les entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques à rejoindre une alliance pré-compétitive avec l'opportunité de collaborer à un projet cardiovasculaire mondial passionnant. L'étude devrait durer 4 ans.

Les entreprises désireuses de rejoindre l'alliance peuvent contacter Tara Raveendran à Protodigm.

À propos de Protodigm :

Protodigm est une entreprise contractuelle de sous-traitance qui fournit à ses clients un organisme d'investigation pour inventer et innover de nouveaux actifs. Protodigm applique des techniques de « skunkworks » au développement de médicaments, offrant à ses clients toutes les options de développement possibles en générant des hypothèses et des preuves à l'appui. Cette approche sort du moule de l'industrie, car le développement de médicaments est trop souvent un processus à haut risque et à voie unique. Si un actif tombe en panne, cela peut être dévastateur. Avec une approche de type « skunkworks », les actifs peuvent être développés avec plusieurs options parallèles en plus de leur utilisation initialement prévue, ce qui réduit les risques liés à l'innovation et permet d'économiser du temps, de l'argent et des efforts.

Pour en savoir plus sur Protodigm consultez le site : www.protodigm.co.

