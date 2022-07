Un essai clinique randomisé récemment publié montre que l'imagerie par fluorescence au point d'intervention de MolecuLight améliore de 204 % la cicatrisation des plaies sur 12 semaines dans les ulcères du pied diabétique

Le diabète est un problème de santé mondial important : plus de 416 millions de personnes sont atteintes de diabète dans le monde 2 et 25 % de ces patients développent un ulcère du pied diabétique (UDP) 3 , ce qui diminue considérablement la qualité de vie et augmente la nécessité d'un traitement coûteux et prolongé. Au Royaume-Uni, le NHS dépense un milliard de livres sterling (1,25 milliard de dollars US) par an pour les soins et la gestion des UDP 24 .

« En tant que clinicien spécialisé dans le traitement des plaies, et plus particulièrement dans la prise en charge des patients souffrant de plaies chroniques, le Saint Graal est l'amélioration des taux de cicatrisation », a déclaré David Russell, professeur associé en chirurgie vasculaire à l'université de Leeds et auteur principal de l'étude. « Dans notre essai contrôlé randomisé, les résultats ont été impressionnants : l'utilisation d'un dispositif MolecuLight pour éclairer notre prise de décision en matière de soins des plaies nous a permis de doubler le nombre de plaies qui étaient guéries à 12 semaines. Cela présente des avantages pour le patient et pour notre système de santé. »

Les patients ont été répartis en deux groupes, l'un dans lequel le dispositif MolecuLight n'a pas été utilisé, et l'autre dans lequel les cliniciens ont utilisé le dispositif MolecuLight toutes les deux semaines pour évaluer les ulcères du pied diabétique afin de détecter la présence d'une charge bactérienne élevée. Pour le groupe MolecuLight, l'imagerie par fluorescence a été effectuée après le traitement. La fluorescence a indiqué la présence d'une charge bactérienne élevée dans plus de 80 % des plaies. Un traitement supplémentaire basé sur les résultats de l'imagerie a été effectué à la discrétion du clinicien et comprenait le plus souvent un débridement supplémentaire axé sur les régions à charge bactérienne élevée. Fait important, il n'y a pas eu d'augmentation des antibiotiques prescrits dans le groupe MolecuLight.

Outre l'impressionnante amélioration du taux de cicatrisation (multiplié par 2), cette étude a montré une association entre la fluorescence de base et l'évolution de la plaie. Parmi les patients dont les images de fluorescence étaient négatives lors de la visite initiale, 53,9 % étaient guéris à 12 semaines, contre 37,5 % dont les images de fluorescence étaient positives lors de la visite initiale. En d'autres termes, les patients avaient 36 % moins de chances de guérir à 12 semaines si leur plaie présentait une charge bactérienne élevée au début du traitement, comme le montre MolecuLight. La réduction de la surface de la plaie était supérieure dans le groupe MolecuLight et la qualité de vie du patient divergeait vers une amélioration dans le groupe MolecuLight à 4 semaines et vers une détérioration dans le groupe témoin à 12 semaines.

« Pour améliorer la prise de décision et les soins aux patients atteints d'un UDP, nous devons être capables de mesurer ce que nous gérons. Comme l'illustrent les résultats de cet ECR, MolecuLight i:X est un outil puissant pour le dépistage des infections dans les UDP ainsi que pour la surveillance d'une charge bactérienne nouvelle ou qui s'aggrave avec le temps », a déclaré David G. Armstrong, professeur de chirurgie, directeur de la Southwestern Academic Limb Salvage Alliance (SALSA) à la Keck School of Medicine de l'université de Californie du Sud, ainsi que délégué désigné par les États-Unis auprès du groupe de travail international sur le pied diabétique (IWGDF). « Cette nouvelle étude fournit des données supplémentaires sur l'amélioration des taux de guérison et des soins aux patients qui peuvent être obtenus dans une clinique grâce à l'utilisation systématique de l'imagerie par fluorescence pour détecter les bactéries des plaies. »

« Nous félicitons le Dr Russell et l'équipe de Leeds pour leur excellente étude et publication qui montre l'utilité de MolecuLight pour détecter une charge bactérienne élevée et éclairer la prise de décisions cliniques au point d'intervention », a déclaré Anil Amlani, PDG de MolecuLight. « Le doublement de la cicatrisation des plaies à 12 semaines est un résultat significatif et correspond à ce que des milliers de cliniciens spécialisés dans le traitement des plaies constatent dans le monde entier, à savoir que MolecuLight permet aux cliniciens d'assurer une gestion bactérienne/infectieuse supérieure et proactive qui améliore les résultats des plaies. »

Le service Leeds Diabetes Limb Salvage utilise maintenant le dispositif MolecuLight pour visualiser tous les patients dont les blessures ne parviennent pas à atteindre une trajectoire de guérison dans les 4 semaines. Pour aider à gérer les volumes de patients, les patients qui ont un résultat négatif avec MolecuLight sont triés, puis orientés vers les soins communautaires lorsque leurs plaies sont considérées comme gérables et capables d'atteindre une trajectoire de guérison.

Ce nouvel ECR fait partie d'un vaste ensemble de preuves cliniques montrant les nombreux avantages des dispositifs MolecuLight i:X et DX dans l'ensemble des applications de soins des plaies pour aider à éclairer et améliorer la prise de décision clinique. Cette liste des preuves cliniques comprend plus de 60 publications évaluées par des pairs et 1 500 patients souffrant de plaies étudiées.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale qui a développé et commercialise sa plateforme technologique d'imagerie fluorescente exclusive sur plusieurs marchés cliniques. La suite de dispositifs commercialisés par MolecuLight, y compris les systèmes d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X® et DX™ et leurs accessoires, fournissent des dispositifs d'imagerie portatifs au point d'intervention pour le marché mondial du traitement des plaies, pour la détection et la localisation en temps réel d'une charge bactérienne élevée dans les plaies et pour la mesure numérique des plaies. Les procédures MolecuLight effectuées aux États-Unis peuvent bénéficier d'une procédure de remboursement disponible comprenant deux codes CPT® pour le travail du médecin afin de réaliser « l'imagerie par fluorescence pour la présence, la localisation et la charge bactérienne » et le paiement de l'établissement pour les services de consultations externes des hôpitaux (HOPD) et les centres de chirurgie ambulatoire (ASC) par le biais d'une classification de paiement ambulatoire (APC). La société commercialise également sa plateforme technologique unique d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés présentant des besoins non satisfaits à l'échelle mondiale, notamment la sécurité alimentaire, les cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels clés.

