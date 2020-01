Un estudio de los NIH sugiere que los suplementos de zinc y ácido fólico no mejoran la fertilidad masculina

BETHESDA, Maryland, 7 de enero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los suplementos dietéticos que contienen zinc y ácido fólico, comercializados como tratamientos para la infertilidad masculina, no parecen mejorar los índices de embarazo, los conteos ni la funcionalidad espermática; así lo señala un estudio a cargo del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver (Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, NICHD), parte de los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health, NIH). El estudio fue publicado en el Journal of the American Medical Association.

Los autores destacan que la mayoría de los llamados suplementos para la fertilidad contienen zinc y ácido fólico. El zinc es un mineral esencial para la formación de esperma y el folato, la forma natural del ácido fólico, depende del zinc para ayudar a la formación del ADN en el esperma. Los estudios previos de estos nutrientes como tratamiento para la infertilidad masculina han arrojado resultados contradictorios.

En este ensayo, los investigadores incluyeron a 2,370 parejas que planeaban someterse a tratamientos para la infertilidad en cuatro ciudades estadounidenses y sus zonas circundantes. Se asignó, de manera aleatoria, a los hombres a un grupo que recibiría un placebo o a otro que recibiría un suplemento con 5 miligramos de ácido fólico y 30 miligramos de zinc.

El número de productos nacidos vivos no varió significativamente entre ambos grupos: 404 (34%) en el grupo suplementado y 416 (35%) en el grupo placebo. De forma similar, no hubo diferencias en diversas mediciones de salud espermática, como el movimiento, la forma y el conteo total. No obstante, la proporción de fragmentación del ADN espermático (el ADN roto en el esperma) fue superior en el grupo suplementado (29.7%) que en el grupo placebo (27.2%). Los estudios relacionan un alto índice de fragmentación del ADN espermático con la infertilidad.

Los hombres en el grupo suplementado también acusaron una mayor proporción de síntomas gastrointestinales en comparación con el grupo placebo: malestar abdominal (6% vs. 3%), náusea (4% vs. 2%) y vómito (3% vs. 1%).

"Se trata de uno de los primeros ensayos aleatorios y con control por placebo en evaluar si los suplementos de ácido fólico y zinc ayudan a mejorar la fertilidad masculina. Nuestros resultados sugieren que estos suplementos dietéticos tienen un efecto mínimo o nulo en la fertilidad, e incluso podrían causar leves síntomas gastrointestinales", dijo el Dr. Enrique Schisterman de la División de Investigaciones para la Salud en Poblaciones Intramuros del NICHD, quien estuvo al frente del ensayo, acompañado de otros colegas.

Referencia

Schisterman EF, et al. Effect of folic acid and zinc supplementation in men on semen quality and live birth among couples undergoing infertility treatment: A randomized clinical trial [El efecto de la suplementación masculina con ácido fólico y zinc en la calidad del semen y los productos nacidos vivos entre parejas en tratamiento para la infertilidad: un ensayo clínico aleatorio]. Journal of the American Medical Association. 2019.

FUENTE National Institutes of Health (NIH); Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development

