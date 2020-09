Un estudio determina la no disparidad racial entre las tasas de mortalidad en casos de COVID-19 en Montefiore, al controlar los factores de riesgo clave

El estudio evidencia que los pacientes negros e hispanos hospitalizados por COVID-19 tenían más afecciones preexistentes –también conocidas como comorbilidades– y otros factores de riesgo. Y sin embargo, los investigadores pudieron determinar que los pacientes negros e hispanos tenían tasas de supervivencia al menos tan buenas como los pacientes blancos no hispanos, al controlar por edad, sexo, nivel socioeconómico y comorbilidades. Se han apreciado tendencias de datos similares en pacientes hospiralizados en otros importantes sistemas sde salud en Luisiana y en el Medio Oeste.

"Está bien documentado que las comunidades de color han soportado la carga más pesada de COVID-19 en los Estados Unidos, y se han dado diversas explicaciones de ello", dijo el doctor Andrew D. Racine, MD, Ph.D., Vicepresidente Senior del Sistema y Chief Medical Officer en Montefiore, además de Profesor de Pediatría en Einstein. "Descubrimos, de manera algo sorprendente, que los pacientes negros e hispanos, cuando eran hospitalizados, tenían resultados de supervivencia similares o ligeramente mejores que los pacientes blancos".

Según los autores del estudio, estos resultados son importantes porque sugieren que "el acceso a los servicios disponibles en entornos de atención médica integral puede atenuar, si no eliminar por completo, las diferencias raciales o étnicas en las tasas de mortalidad por COVID-19". Los resultados del estudio apuntan a que, de entre todos los grupos raciales y étnicos, las tasas de mortalidad más altas se encontraron principalmente entre las personas de edad avanzada y con comorbilidades múltiples, incluidas determinadas enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, todas ellas prevalentes entre las comunidades negras e hispanas atendidas por Montefiore y Einstein.

Se determinó que los pacientes negros e hispanos tenían más probabilidades de permanecer hospitalizados que los blancos, y que entre ellos había una mayor proporción de dos o más comorbilidades (38% y 43% respectivamente) en comparación con sus contrapartes blancos (34%)."Para los pacientes de este estudio, el impacto de la raza y el origen étnico en los resultados de [sus infecciones por] COVID acabó al entrar por la puerta del hospital", explicó el Dr. Racine.

"El hecho de que las disparidades raciales puedan reducirse o eliminarse cuando las personas con COVID-19 ingresan a un hospital es un claro recordatorio de que debemos enfocarnos más en lo que pase fuera de nuestros hospitales", asegura Rafi Kabarriti, MD, Médico a Cargo en Montefiore y Profesor Adjunto de Oncología Radioterápica en Einstein. "Esto incluye un mejor acceso a la asistencia médica primaria, y educación sobre prevención y control eficaz de enfermedades crónicas, incluyendo la obesidad, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la enfermedad renal y la demencia".

Montefiore Health System

El Montefiore Health System es uno de los principales sistemas de salud académicos de Nueva York y es un líder reconocido en la prestación de atención médica personalizada de calidad excepcional, y responsable de aproximadamente tres millones de personas en comunidades del Bronx, Westchester y Hudson Valley. Consta de 11 hospitales, incluido el Children's Hospital at Montefiore, el Burke Rehabilitation Hospital y más de 200 centros de atención ambulatoria. La investigación clínica y traslacional avanzada de su escuela de medicina, el Albert Einstein College of Medicine, recae directamente en la atención al paciente y mejora los resultados. Desde los Centros de Excelencia Montefiore-Einstein en cáncer, cardiología y cuidados vasculares, pediatría y trasplantes, hasta su destacado programa de salud escolar, Montefiore es un sistema de atención médica totalmente integrado que da servicios médicos integrales y coordinados tanto a los pacientes como a sus familias. Más información en www.montefiore.org. Síganos en Twitter y visítenos en Facebook y YouTube.

Albert Einstein College of Medicine

El Albert Einstein College of Medicine es uno de los principales centros de investigación, educación médica e investigación clínica del país. Durante el año académico 2019-2020, Einstein acogió a 724 estudiantes de medicina, 158 estudiantes de doctorado, 106 estudiantes del programa mixto MD/Ph.D y 265 becados de investigación posdoctoral. El Albert Einstein College of Medicine tiene un profesorado de 1,800 miembros a tiempo completo distribuidos en el campus principal y en sus filiales clínicas. En 2019, esta institución académica recibió más de $178 millones en becas por parte del Instituto Nacional de la Salud (NIH en sus siglas en inglés). Esta cantidad cubre la financiación de los principales centros de investigación de Einstein dedicados al estudio del envejecimiento, a trastornos del desarrollo intelectual, la diabetes, el cáncer, la investigación clínica y traslacional, la enfermedad hepática y el SIDA. Este centro también centra sus esfuerzos en la investigación del desarrollo cerebral, la neurociencia y las enfermedades cardíacas, así como en iniciativas para reducir y eliminar las disparidades étnicas y raciales en la prestación de salud. Su asociación con Montefiore, el Hospital Universitario y el centro médico académico de Einstein, impulsan la investigación clínica y traslacional para acelerar el ritmo al que los nuevos descubrimientos se convierten en tratamientos y terapias con un impacto real en los pacientes. Einstein dirige uno de los programas de capacitación de residencia y becas más importantes de la profesión médica y dental de todos Estados Unidos; y lo hace a través tanto de Montefiore como de una red de filiales compuesta por hospitales y centros médicos del Bronx, Brooklyn y Long Island. Si desea más información, por favor visite www.einstein.yu.edu, lea nuestro Blog, síganos en Twitter, gústenos en Facebook , y véanos en Youtube.

FUENTE Montefiore Health System; Albert Einstein College of Medicine

