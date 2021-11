Un estudio en la ciudad de Buenos Aires confirma la alta eficacia de Sputnik V para proteger a las personas mayores de 60 años

MOSCÚ, 1 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, el fondo soberano de inversión de Rusia) anuncia los resultados de un estudio integral con datos del mundo real realizado por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina) que confirma la alta eficacia de la vacuna rusa en la protección de personas de al menos 60 años.

El estudio ha sido publicado por The Journal of the American Medical Association (JAMA), una de las principales revistas médicas revisadas por pares, y está disponible en:

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2785597

El estudio incluyó a más de 660.000 personas de al menos 60 años, vacunadas con Sputnik V, AstraZeneca o Sinopharm y residentes en la ciudad de Buenos Aires. El análisis estadístico se realizó del 1 de junio al 15 de junio de 2021.

Sputnik V fue la vacuna líder en términos de la cantidad de personas vacunadas en el estudio: más del 63% de los participantes del estudio tenían el esquema completo de Sputnik V.

Los resultados del estudio muestran que la tasa de infección disminuyó en más del 88% entre los que recibieron el esquema de vacunación completo contra COVID (2 dosis). La vacunación completa se asoció con una reducción del 96,6% en la mortalidad.

Además, el esquema de vacunación completo se asoció con una reducción del 94,2% de las muertes por cualquier causa entre las personas de al menos 80 años y un 98,2% entre las de 70 a 79 años.

Por lo tanto, el estudio reconfirma la gran eficacia de Sputnik V para proteger a los adultos mayores.

Un estudio diferente realizado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires en junio de 2021 demostró que el primer componente de Sputnik V (la vacuna Sputnik Light monodosis) tenía una eficacia del 78,6 al 83,7% en personas de 60 a 79 años.

Sputnik V se ha convertido en una parte importante del programa de inmunización en la ciudad de Buenos Aires. A la mayoría de las personas vacunadas se les ha administrado la vacuna rusa, reduciendo la cantidad de nuevos casos de COVID al menos 15 veces durante los últimos 5 meses.

Además, Sputnik V es una de las principales vacunas utilizadas durante la campaña de vacunación en toda la Argentina, lo que ayudó a reducir 35 veces los nuevos casos de COVID durante 4 meses. Sputnik V ha jugado un papel decisivo en la protección de la población de Argentina y en ayudar al país a mantenerse entre los líderes en la lucha contra el coronavirus.

FUENTE The Russian Direct Invest Fund (RDIF)

