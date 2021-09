Un groupe de membres de la génération Y natifs de Hangzhou posent un regard neuf sur leur ville natale au moyen d'une bande dessinée interactive

Dans le cadre de la première partie de la campagne Hangzhou O'clock 2021, le bureau municipal de la culture, de la radio, de la télévision et du tourisme de Hangzhou a publié le premier volet de la bande dessinée interactive sur ses plateformes de médias sociaux en mars. En quatre mois, la série a généré 307 779 impressions et 10 085 interactions. Plus de 9 000 fans de la bande dessinée se sont prononcés quant à l'éventuel déroulement de l'histoire.