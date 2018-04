Un groupe responsable de l'application de la loi éminent honore Ronald S. Lauder

NEW YORK, 25 avril 2018 /PRNewswire/ -- L'Ambassadeur Ronald S. Lauder a été honoré lundi soir au Plaza Hotel de New York par la Federal Enforcement Homeland Security Foundation qui lui a remis son Prix d'excellence pour l'œuvre de toute une vie.

L'ancien gouverneur de Pennsylvanie, Tom Ridge, premier secrétaire de la Sécurité intérieure des États-Unis, a cofondé l'organisation avec Richard Kendall. Tom Ridge a remercié l'Ambassadeur Lauder pour son soutien de longue date des forces de l'ordre et pour ses contributions à la vie publique.

Ray Kelly, ancien commandant de la Police de New York, a fait les éloges de Tom Lauder, évoquant son « profond engagement envers le service public ». « Ronald a dédié sa vie à aider les autres », a déclaré Ray Kelly, « et son indéfectible soutien des forces de l'ordre n'a jamais fléchi. »

« Même à l'heure où nous confrontons des défis et des menaces sans précédent », a déclaré l'Ambassadeur Lauder aux agents fédéraux passés et présents et à leurs familles, « L'Amérique est avec vous. »

« Notre nation a une dette envers vous », a ajouté Tom Lauder, « et nous ne vous tiendrons pas pour acquis. »

M. Lauder, qui a servi au Pentagone sous le président Reagan et en tant qu'Ambassadeur des États-Unis en Autriche durant l'Administration Reagan, est président du Congrès juif mondial depuis 2007.

Plus de 400 représentants des forces de l'ordre anciens et actuels, représentants de collectivités et chefs d'entreprise ont participé à l'évènement de la Fondation.

La Federal Enforcement Homeland Security Foundation (FEHSF) est une organisation non partisane qui soutient les familles des agents qui servent dans les forces de l'ordre nationales vitales de l'Amérique, y compris le FBI, les Douanes et la Protection des frontières, les Services secrets des États-Unis, le U.S. Marshals Service, le Bureau des alcools, du tabac et des armes, ainsi que d'autres institutions de première ligne.

Pour plus d'informations sur la FEHSF, rendez-vous sur https://www.fehsf.org/

Pour les autres demandes de renseignement, veuillez contacter : Michal Grayevsky, conseiller principal auprès de Ronald S. Lauder office@mg745Fifth.com

SOURCE Federal Enforcement Homeland Security Foundation (FEHSF)

