Un institut de recherche pour l'étude de la crypto-économie à WU, l'université d'économie et d'affaires de Vienne

La crypto-économie est une discipline récente aux implications technologiques et socio-économiques profondes, rendant l'approche interdisciplinaire de WU particulièrement intéressante pour l'avenir. « Nous sommes dans un contexte idéal pour conduire des recherches sur tous les aspects de la crypto-économie et influencer la direction qu'elle prendra », a déclaré le recteur de l'université Edeltraud Hanappi-Egger. « Nous gardons un œil sur ce qu'il se passe sur le terrain à l'échelle internationale. La plupart des institutions de recherche sont soit en développement, très petites, ou elles ne se concentrent que sur un domaine spécifique », a commente Shermin Voshmgir, directeur de l'institut et fondateur du BlockchainHub à Berlin. L'institut est co-dirigé par le responsable académique Alfred Taudes.

Un intérêt généralisé

L'intérêt porté à l'institut est énorme. Les chercheurs de l'institut partagent leur expertise et leurs connaissances avec la communauté scientifique, le public, les médias, le gouvernement et la communauté professionnelle. « L'institut a répondu aux demandes d'informations avec une série de présentations et de conférences, et a pu répondre aux nombreuses questions posées par des individus, des étudiants, des législateurs ou encore des hommes d'affaires. L'afflux ne semble pas près de ralentir », a commenté Shermin Voshmgir. L'institut soutient déjà une cellule étudiante de plus d'une centaine de membres. Le premier projet officiel concernant la technologie blockchain et la durabilité, « la programmation d'un monde durable », a été initié en collaboration avec le RCE Vienna (centre régional d'expertise), l'ONUDI, et d'autres ONG et institutions gouvernementales nationales et internationales.

https://www.wu.ac.at/en/cryptoeconomics/

Contact :

Shermin Voshmgir

Directeur de l'institut de recherche en crypto-économie

Tél. : +43-1-31336 ext. 6015

E-mail : shermin.voshmgir@wu.ac.at

Contact auprès des médias :

Cornelia Moll

Bureau des relations presse

Tél. : +43-1-31336 ext. 4977

E-mail : cornelia.moll@wu.ac.at

SOURCE WU (Vienna University of Economics and Business)