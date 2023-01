UN LIVRE BLANC SUR LES CRITÈRES ESG ET LE HANDICAP LANCÉ PAR VALUABLE 500 AU FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL

22 % des entreprises de Valuable 500 ont rendu public le taux de personnes en situation de handicap (auto-déclaré) au sein de leurs effectifs dans les rapports et comptes annuels et dans les rapports d'ESG et de durabilité pour les exercices 2020-2021.

Les faibles taux de divulgation de handicap et le manque de critères de déclaration standardisés rendent incroyablement difficiles les comparaisons entre organisations. Valuable 500 a identifié trois leviers de changement essentiels pour surmonter ces obstacles : Les rapports et comptes annuels et les rapports de durabilité, le dialogue avec les investisseurs, et les évaluations de l'importance relative.

DAVOS, Suisse, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Au Forum économique mondial, Valuable 500 lance un livre blanc intitulé « Données sur les critères ESG et le handicap : un appel à un reporting inclusif ». Leur travail sur le reporting inclusif a été cofinancé et développé avec deux membres emblématiques de Valuable 500, Allianz et London Stock Exchange Group, en partenariat avec Tortoise Media.

L'inclusion des personnes en situation de handicap est étonnamment absente des indicateurs clés de performance standardisés qui permettent aux organisations de mesurer leur impact et la valeur qu'elles apportent à la société. L'exclusion du handicap et l'inaccessibilité des données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de niveau investisseur ont des conséquences considérables sur l'ensemble du paysage professionnel international en raison de taille et de la proportion de la population en situation de handicap.

Oliver Bäte, PDG d'Allianz, a commenté : "Traditionnellement, les KPI financiers dominent les rapports d'entreprise. Plus récemment, nous observons un intérêt croissant de la part des clients et des investisseurs pour une vision plus globale de la santé des entreprises, qui tienne compte de la satisfaction des clients, de la confiance des intervenants et des données sur les effectifs. La hausse de déclaration d'indicateurs non financiers — comme les KPI de handicap et d'inclusion de Valuable 500 — entraîne d'importants changements organisationnels et se traduit bien par un avantage concurrentiel et financier."

David Schwimmer, directeur général de London Stock Exchange Group, a déclaré : "Avec plus de 22 millions d'employés dans 41 pays répartis dans 64 secteurs, le rayonnement des sociétés Valuable 500 est considérable. En adoptant les cinq KPI proposés dans le livre blanc et en révélant les données, les sociétés Valuable 500 peuvent encourager les divulgations sur les situations de handicap et agir comme catalyseurs du changement organisationnel dont nous avons besoin."

Rhiannon Parker, directeur de l'innovation chez Valuable 500, a commenté: "Reconnaître que les performances en matière de handicap sont d'actualité dans les rapports et comptes annuels et les rapports sur la durabilité, dans le dialogue avec les investisseurs et dans les évaluations de l'importance relative est au cœur du rôle que joue Valuable 500 afin de créer un précédent pour l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde professionnel."

Ce rapport encourage les dirigeants des entreprises de Valuable 500 à adopter et à divulguer des données de 5 KPI pour créer une base de référence comparable capable de mesurer les progrès en matière d'inclusion des personnes en situation de handicap.

Les KPI d'inclusion de Valuable 500 sont :

La représentation au sein de l'effectif

Les objectifs

La formation

Les groupes de ressources pour les employés

L'accessibilité numérique

Teresa Hutson, vice-présidente responsable de la technologie et de la responsabilité d'entreprise chez Microsoft a commenté : « Microsoft est engagé pour la publication continue et transparente de rapports sur les performances en matière de handicap, une étape nécessaire pour combler les écarts en matière de handicap. »

La vision énoncée dans le livre blanc peut aider les entreprises dans leur cheminement vers un reporting plus inclusif et est soutenue par les membres emblématiques du Valuable 500, dont EY, Microsoft, Mahindra et Sky.

