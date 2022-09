UN MÉDICAMENT POUR UNE BACTÉRIE : DEBIOPHARM DISCUTERA DU POTENTIEL DES ANTIBIOTIQUES SPÉCIFIQUES AUX AGENTS PATHOGÈNES LORS DE LA CONFÉRENCE MONDIALE SUR LA AMR 2022

Les autorités sanitaires internationales, telles que l'OMS et les CDC, mettent en garde contre le danger émergent des infections bactériennes résistantes aux antibiotiques actuels

La conférence mondiale sur la résistance aux antimicrobiens (World AMR) 2022, organisés dans la région du Grand Washington servira de forum pour aborder ouvertement la menace de la résistance aux antimicrobiens (AMR)

Debiopharm se joindra à 3 tables rondes de discussions pragmatiques sur cette pandémie silencieuse, présentant ainsi sa classe d'inhibiteurs de FabI épargnant le microbiome comme futur instrument de lutte contre la AMR

LAUSANNE, Suisse, 8 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Debiopharm, (www.debiopharm.com), entreprise biopharmaceutique privée, basée en Suisse et engagée dans le développement de nouvelles classes d'antibiotiques, a révélé, ce jour, sa participation à trois tables rondes lors de la conférence mondiale sur la AMR qui se tiendra à Fort Washington, Maryland, du 7 au 8 septembre. Cette conférence offre aux entreprises pharmaceutiques, aux gouvernements et aux acteurs politiques du monde entier l'occasion de se rencontrer, de discuter et de formuler des initiatives pour lutter efficacement contre la menace émergente de la résistance aux antimicrobiens. Debiopharm présentera les développements de sa classe d'antibiotiques inhibiteurs de FabI, notamment l'afabicin (Debio 1450), le Debio 1453 et le Debio 1454S, lesquels ont tous le potentiel d'épargner le microbiome, caractéristique prometteuse en matière de prévention de la AMR.

Figurant au nombre des principales causes de décès et d'invalidité, la AMR représente une menace majeure pour la santé humaine. Sur le 1,27 million de décès1 qui surviennent à l'échelle mondiale en raison d'infections résistantes aux antibiotiques chaque année, plus de 35 0002 se produisent aux États-Unis et plus de 33 0003 en Europe. Le fardeau économique de la AMR pèse également lourdement4 sur les soins de santé directs, et les coûts liés à la perte de productivité sont attribuables à des bactéries résistantes aux antibiotiques comme les espèces de Staphylococcus.

L'OMS et les CDC ont identifié ces agents pathogènes comme une menace pour la santé publique et Debiopharm, l'une des rares entreprises privées encore engagées dans le développement de nouveaux antibiotiques, a orienté ses efforts vers leur ciblage. Le congrès mondial sur la AMR offre une excellente occasion aux gouvernements, aux fonds, aux associations et aux entreprises passionnées comme Debiopharm d'unir leurs forces pour combattre l'une des principales menaces publiques mondiales auxquelles est confrontée l'humanité.

« Nous sommes fiers d'en dévoiler davantage sur le rôle de notre nouvelle classe d'antibiotiques, les inhibiteurs de FabI, aux principales parties prenantes internationales lors de la conférence mondiale sur la AMR. Nous espérons que notre collaboration avec des organisations spécialisées et des législateurs changera impérativement notre façon d'envisager les besoins non comblés d'antibiotiques et donnera de l'espoir aux personnes et aux professionnels de santé confrontés à ces infections apparemment insurmontables », a déclaré Mohammed Benghezal, responsable des projets mondiaux de lutte anti-infectieuse, Debiopharm.

« Un effet antibiotique spécifique aux agents pathogènes sans pour autant nuire aux « bonnes » bactéries intestinales : c'est le meilleur des deux mondes ! À mesure que nous étudions leur profil d'efficacité et d'innocuité, cette classe d'antibiotiques semble se démarquer des autres », a confié Ricardo Chaves, directeur médical exécutif, Debiopharm. « Le moment est venu d'encourager le développement de nouvelles classes d'antibiotiques, en établissant de nouveaux modèles commerciaux qui assureront aux futurs patients l'accès à des traitements efficaces qui élimineront les infections bactériennes hautement résistantes et empêcheront en même temps le développement de la AMR. »

Détails des sessions de la conférence

mondiale sur la AMR 2022 Ordre du jour du congrès Conférenciers Session 1 Le 7 septembre Table ronde principale De 9h40 à 10h20 (HNE) Discussion sur la prévention et le contrôle des maladies –

Financement et paysage commercial Ricardo Chaves Directeur médical exécutif Debiopharm + autres conférenciers invités Session 2 Le 7 septembre De 11h40 à 12h10 (HNE) Développement d'antibiotiques – Table ronde Antibiothérapie spécifique aux agents pathogènes :

un nouveau paradigme pour faire face à la AMR ? Ricardo Chaves Directeur médical exécutif Debiopharm Vance Fowler Professeur de médecine, génétique moléculaire et microbiologie Université Duke, Caroline du Nord James Anderson Directeur exécutif chargé de la santé mondiale IFPMA Session 3 Le 8 septembre De 11h40 à 12h00 (HNE) Vitrine de l'innovation – Microbiome Un médicament pour lutter contre une bactérie :

la nouvelle classe d'antibiotiques inhibiteurs de FabI

visant à épargner le microbiome et à prévenir la AMR Riccardo Nisato Directeur associé des licences et des subventions Debiopharm Mohammed Benghezal Responsable des projets mondiaux de lutte anti-infectieuse Debiopharm

À propos d'afabicin

Afabicin (Debio 1450) est l'inhibiteur de FabI de première classe de Debiopharm contre les espèces de Staphylococcus, dont la sous-classe Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) figure en bonne place sur la liste des agents pathogènes prioritaires mondiaux de l'OMS et est considéré comme une « menace sérieuse » par les CDC. L'afabicin, qui peut être administrée par voie orale ou intraveineuse, cible de manière sélective la biosynthèse des acides gras bactériens essentiels de Staphylococcus. Des résultats prometteurs ont été obtenus dans un essai comparatif de phase 2 en double aveugle avec l'afabicin sur les infections bactériennes cutanées aiguës et des structures de la peau. Actuellement, un essai international de phase 2 sur les infections osseuses et articulaires est en cours pour comparer l'afabicin aux antibiotiques standard.

À propos de Debio 1453 et Debio 1454S

Analogues à l'afabicin, les composés précliniques Debio 1453 et Debio 1454S sont des médicaments potentiels spécifiques aux agents pathogènes de première classe ciblant la biosynthèse bactérienne essentielle des acides gras. Debio 1453 peut être administré par voie orale ou intramusculaire pour traiter les infections à Neisseriagonorrhoeae, tandis que Debio 1454S est en cours de développement pour être administré par voie intraveineuse dans les cas de pneumonie nosocomiale et de pneumonie associée à la ventilation mécanique causée par Acinetobacter baumannii résistant aux carbapénèmes.

La lutte de Debiopharm contre la résistance aux antimicrobiens

Debiopharm, entreprise biopharmaceutique suisse axée sur l'innovation, est l'une des rares sociétés privées à développer de nouvelles classes d'antibiotiques pour lutter contre les infections difficiles à traiter. Grâce à son modèle commercial unique basé sur le partenariat, l'entreprise fait évoluer les antibiotiques spécifiques aux agents pathogènes du stade précoce à la recherche clinique de phase II avec l'afabicin, ciblant spécifiquement les staphylocoques et étant ainsi la plus avancée sur le plan clinique dans le traitement des infections osseuses et articulaires. En raison de leur sélectivité élevée, les inhibiteurs de FabI ciblent spécifiquement des agents pathogènes sélectionnés tout en préservant le microbiote intestinal et répondent aux quatre critères d'innovation de l'OMS 2020 : nouvelle classe chimique, nouvelle cible, nouveau mode d'action et absence de résistance croisée avec d'autres classes d'antibiotiques.



