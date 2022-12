Un membre du consortium TransferJet effectue un essai de terrain du service de distribution de contenu en Inde, en distribuant des films et des jeux à l'aide de la technologie de transfert sans fil TransferJet X

TOKYO, 16 décembre 2022 /PRNewswire/ --

- Touchez et obtenez un film de 2 heures en 2 secondes -

Un essai sur le terrain du service de distribution de contenu à grande vitesse a été réalisé dans plusieurs stations de métro autour de New Delhi, en Inde, en novembre 2022 par HRCP Research and Development Partnership (ci-après « HRCP R&D »), membre du consortium TransferJet basé à Tokyo (ci-après « le TJC »). Le service permet aux utilisateurs de télécharger des films et des jeux à une vitesse extrêmement élevée, simplement en touchant les appareils utilisés.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107196/202211290518/_prw_PI1fl_gLth0U1I.jpg

Présentation de l'essai :

Muni d'un dongle TransferJet X, attaché à un smartphone Android, les participants peuvent sélectionner leurs types de contenu préféré sur une application développée par HRCP R&D. Ensuite, en touchant un Touch Point (dispositif de transfert) dans une station de métro, le contenu sélectionné, par exemple, un film de 2 heures en HD est transféré en 2 secondes. Le contenu est protégé par la gestion des droits numériques (GDN). HRCP R&D met au point la technologie du système sur une puce (SoC) de TransferJet X ( https://www.hrcp.jp/en ).

Image: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107196/202211290518/_prw_PI2fl_85iBC3Od.jpg

Résumé des caractéristiques techniques de TransferJet X : https://www.transferjet.org/tj/tj_spec.html

Le TJC a dirigé un groupe de l'IEEE pour parvenir à mettre au point l'amendement de la norme IEEE 802.15.3e et un groupe au secteur des radiocommunications de l'UIT (ITU-R) pour parvenir à instaurer la recommandation M.2003-2. En se fondant sur les deux normes, le TJC a publié la norme technique TransferJet X en utilisant une radio à ondes millimétriques de 60 GHz en mai 2022. Cette norme a permis d'établir un transfert de données plus rapide jusqu'à 13,1 Gb/s tout en gardant un fonctionnement facile et réalisé le transfert de contenu à volume extrêmement élevé comme des vidéos 4K ou VR. En outre, le temps d'établissement de la connexion requis a été réduit à 2 ms ou moins, ce qui permet de nouveaux scénarios d'utilisation, comme la livraison de contenu en franchissant un portillon.

À propos de TransferJet Consortium Incorporated Association ( http://www.transferjet.org )

Le consortium TransferJet a été créé en 2008 pour développer la technologie, les produits et les services de la technologie sans fil TransferJet. Elle a été transformée en association constituée en 2011. Le consortium se concentre sur l'élaboration des cahiers des charges, les processus et outils de vérification de conformité et les activités de marketing promotionnel.

*TransferJet et les logos associés sont autorisés par le consortium TransferJet.

SOURCE TransferJet Consortium Incorporated Association