Un message du monde gelé aux dirigeants mondiaux lors de la COP29

OSLO, Norvège, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Sous la direction de la présidence norvégienne du Conseil de l'Arctique , les principales parties prenantes et les détenteurs de droits des régions polaires, montagneuses et vulnérables de basse altitude se penchent sur le changement de la cryosphère et ses effets mondiaux lors de la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan. L'événement parallèle de haut niveau, « A Message from the Frozen World - the Global Impact of a Changing Cryosphere », aura lieu le 12 novembre 2024, de 16 h 45 à 18 h 15. Parmi les contributeurs figurent le Bangladesh, le Pakistan, l'Allemagne, le Népal, le Conseil circumpolaire inuit, l'Organisation météorologique mondiale, le Centre international de mise en valeur intégrée des montagnes, l'Initiative internationale sur la cryosphère et le climat, le Programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique du Conseil de l'Arctique et le Comité scientifique pour la recherche antarctique.

Tous les habitants de la Terre dépendent de la cryosphère . La neige, les glaciers, les nappes glaciaires, la glace de mer et le pergélisol stabilisent le climat mondial et constituent d'importants réservoirs et sources d'eau douce, soutenant les écosystèmes et les moyens de subsistance. Cependant, les émissions anthropiques entraînent des changements rapides dans la cryosphère, ce qui a des conséquences mondiales, notamment l'élévation du niveau des mers, la perte de ressources en eau, l'accélération du réchauffement, les phénomènes météorologiques extrêmes et des répercussions importantes sur la biodiversité, les écosystèmes et les moyens de subsistance de l'homme.

« La Norvège, qui préside le Conseil de l'Arctique, reconnaît le rôle essentiel de la cryosphère et s'engage à amplifier le message urgent des régions polaires et de haute montagne », a déclaré Morten Høglund, président du Conseil de l'Arctique. « Nous devons tirer parti de la recherche scientifique et du savoir autochtone pour résoudre ces problèmes. Le Conseil de l'Arctique est essentiel à cette collaboration, mais il s'agit d'une préoccupation mondiale. Pour ralentir le changement climatique irréversible, nous devons maintenir les températures mondiales en dessous de 1,5°C ».

L'événement parallèle mettra en lumière les changements que les scientifiques, les peuples autochtones et les décideurs politiques nationaux observent et vivent directement. Elle soulignera la nécessité impérieuse de s'attaquer aux émissions et plaidera en faveur d'une action décisive fondée sur les données et les recommandations politiques les plus récentes.

Les populations autochtones constituent une population importante dans les régions de la cryosphère. « Les Inuits sont un peuple de la cryosphère. Nous sommes profondément et intrinsèquement liés à la glace de mer et à la nature d'un paysage gelé pour voyager, chasser, vivre en toute sécurité sur nos terres et exploiter nos ressources marines. Ces dernières années, les Inuits ont été de plus en plus touchés par l'absence de glace, qui affecte leur santé, leur bien-être et leurs moyens de subsistance, ce qui a une incidence sur leurs droits collectifs et individuels », déclare Sara Olsvig, présidente du Conseil circumpolaire inuit.

