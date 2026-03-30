Un moment d'indulgence : Risala séduit Cosmoprof Bologna avec Kefi Latte

BOLOGNE, Italie, 30 mars 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion de Cosmoprof Bologna, Risala est arrivé fort d'un élan indéniable. Le stand a connu une affluence constante, attirant des distributeurs mondiaux, des voix influentes et une nouvelle génération d'amateurs de parfums, tous immergés dans l'univers distinct et moderne de la marque. Au sein de cette vibrante vitrine, le parfum Kefi Latte est apparu comme une obsession discrète. Il n'a pas cherché à attirer l'attention. Il l'a retenue.

A Moment of Indulgence: Risala Captivates with Kefi Latte at Cosmoprof Bologna

Inspiré par le rituel réconfortant d'un café latte fraîchement préparé, Kefi Latte s'ouvre sur une douce fusion de café torréfié et de douceur crémeuse, évoquant instantanément la chaleur. Un soupçon de caramel apporte de la profondeur sans être envahissant, tandis que des nuances douces et gourmandes se fondent harmonieusement dans la composition. La base s'installe dans une vanille veloutée et des bois chauds, laissant un fini intime, raffiné et sans effort.

Les parfums gourmands s'imposent dans le paysage actuel des parfums et Kefi Latte est à l'avant-garde de cette tendance. Dans le monde entier, les consommateurs sont de plus en plus séduits par des parfums qui offrent un plaisir sans extravagance, une familiarité sans compromis. L'association de café, de caramel et d'accords crémeux crée un profil à la fois réconfortant et sophistiqué, faisant du Kefi Latte l'un des produits les plus performants de Risala. Les visiteurs du stand sont revenus à plusieurs reprises, tandis que les distributeurs, les influenceurs et les créateurs de contenu ont rapidement compris son attrait. Le buzz dans les réseaux sociaux et les demandes internationales ont confirmé ce que le public savait déjà : ce parfum attire.

Risala a compris l'évolution culturelle de la parfumerie. Le parfum devient plus personnel, plus atmosphérique. Il s'agit moins de projection que de présence. Kefi Latte incarne cette évolution, traduisant un rituel quotidien en quelque chose d'élevé et de résonnant sur le plan émotionnel.

Pour Muhammad Zafar, directeur général de Risala, l'accent mis par la marque sur des parfums tels que Kefi Latte reflète une profonde compréhension du consommateur moderne. Le public d'aujourd'hui recherche une connexion par le biais des parfums qui évoquent la mémoire, créent un confort et perdurent dans l'imagination.

L'engouement à Bologne renforce encore la présence mondiale croissante de Risala, en particulier en Europe, tout en maintenant un lien fort avec les Émirats arabes unis. Avec Kefi Latte, Risala transforme un simple rituel de café en une expression caractéristique. Chaleureux, texturé, indulgent et discrètement irrésistible, il confirme la place de la marque à l'intersection de la culture contemporaine et de la parfumerie moderne.

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