Un nouveau chapitre s'ouvre pour Terso GmbH : Terso Solutions développe les capacités des entreprises en Allemagne

La société Terso GmbH a été créée en 2010 avec ses installations d'environ 278 mètres carrés situées à Mannheim, en Allemagne. La nouvelle installation -située à Walldorf, en Allemagne) offre plus de 1 390 mètres carrés de bureaux et d'espace de production et répond aux réglementations énergétiques actuelles grâce à des qualités écologiques telles que des panneaux solaires sur le toit, des espaces verts intérieurs et des systèmes de chauffage et de refroidissement au sol. Tout cela permet à l'équipe de GmbH de continuer à répondre aux demandes des partenaires actuels de Terso et permet à Terso de créer des partenariats plus internationaux.

« Je me réjouis de renforcer nos relations avec les clients que nous avons aujourd'hui et d'élargir notre clientèle de manière à ce que chaque client se sente apprécié et soutenu », a déclaré Nina Petters, la nouvelle directrice générale de Terso GmbH. « Nous nous efforçons de créer de la valeur avec et pour nos clients, en les dotant des ressources et de la technologie dont ils ont besoin pour que leurs préoccupations ne soient pas dirigées vers leur inventaire, mais qu'ils se concentrent sur ce qui compte vraiment dans leur travail : qu'il s'agisse de recherche ou de soins aux patients. »

Il est également important pour N. Petters que dans son rôle, elle maintienne et crée un espace de travail respectueux qui honore l'individu et aide chacun à s'épanouir, car elle estime que "le succès est toujours une initiative d'équipe". »

« Il est inspirant de voir le chemin parcouru en dix ans d'existence », a déclaré Yvonne Steinhauser, responsable de la comptabilité, des ressources humaines et des bureaux de Terso GmbH. « Ce jalon est notre réponse à la demande et aux signes positifs que nous constatons dans l'industrie. »

Terso Solutions, Inc. s'appuie sur 15 ans d'expérience dans le développement et la mise en œuvre de produits RFID. Notre gamme de produits comprend des armoires RAIN RFID, des réfrigérateurs, des congélateurs (-20° C à -80° C), des points de lecture, des entrepôts intelligents et des solutions mobiles. Terso a déployé plus de 3 500 capteurs RAIN RFID dans le monde entier. Terso Solutions, dont le siège social est à Madison, dans le Wisconsin, est une filiale à part entière de Promega Corporation.

