Un nouveau livre blanc présente le modèle des programmes de sécurité durable des technologies opérationnelles alors que les cybermenaces à l'encontre des opérations industrielles augmentent

LONDRES, 16 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Frost & Sullivan et Applied Risk, une société de DNV, ont uni leurs forces pour publier un nouveau livre blanc décrivant les étapes pratiques pour concevoir, mettre en œuvre et maintenir des programmes durables de cybersécurité des technologies opérationnelles (TO).

La sécurisation des TO, les systèmes de contrôle qui gèrent, surveillent, automatisent et contrôlent les opérations industrielles, est un défi croissant pour les entreprises industrielles. Les TO étant de plus en plus connectées et mises en réseau avec les environnements informatiques, les cybercriminels ont de plus en plus accès à l'infrastructure industrielle et en prennent le contrôle. Les secteurs qui dépendent des TO, notamment l'industrie manufacturière, l'énergie, la santé et les transports, figurent désormais parmi les dix secteurs les plus touchés par les attaques. Le risque d'arrêts de production, d'incidents de sécurité, de perturbations des processus et d'autres interruptions de service augmente en conséquence.

Ce modèle des programmes de sécurité durable des technologies opérationnelles traite des obstacles auxquels sont confrontés les décideurs en matière de sécurité des technologies opérationnelles lorsqu'ils investissent dans la protection de leurs entreprises contre les risques émergents. Voici certains de ces obstacles :

40 % des décideurs en matière de sécurité des TO s'inquiètent des risques potentiels pour la sécurité de l'intégration des systèmes informatiques et des TO dans leur entreprise

37 % affirment que leur entreprise ne dispose pas de l'expertise nécessaire pour développer et maintenir un programme de sécurité des TO durable

26 % estiment que la structure décisionnelle de leur entreprise est si complexe qu'elle bloque le processus de planification de la sécurité des TO

Ce livre blanc fournit des conseils accessibles pour surmonter les obstacles dans la conception, la construction et l'exploitation des programmes de sécurité des TO. L'équipe d'analystes de Frost & Sullivan s'est associée aux experts en cybersécurité industrielle d'Applied Risk pour décrire les mesures utiles à prendre à chaque étape du cycle de vie d'un programme, de la définition des objectifs et des responsabilités à la détermination des vulnérabilités, en passant par la sélection des contre-mesures et des systèmes de gouvernance, la mise en œuvre des contrôles et l'intégration des systèmes d'assurance. Le livre blanc comprend également une liste de contrôle des choses à faire pour aider les équipes de cybersécurité, d'ingénierie et de gestion à éviter les pièges éventuels.

« Le secteur industriel ne peut exceller dans ses efforts de numérisation et d'automatisation sans la mise en place de solides mesures de cybersécurité. À l'heure où les tensions géopolitiques s'intensifient et où les exigences réglementaires se renforcent, les responsables de la sécurité des TO sont soumis à une pression grandissante pour démontrer que leur entreprise peut gérer les risques émergeant de la complexité croissante des cybermenaces. Il existe cependant assez peu de bonnes pratiques sur la manière d'élaborer des programmes de sécurité des TO durables. Le livre blanc que nous avons publié avec Frost & Sullivan vise à fournir aux leaders de la sécurité des TO qui en ont besoin un cadre pour y parvenir », a déclaré Jalal Bouhdada, fondateur d'Applied Risk et directeur du département de cybersécurité mondiale chez DNV.

« Le modèle des programmes de sécurité durable des technologies opérationnelles traite des divers éléments nécessaires pour assurer un impact à long terme des programmes de sécurité des TO. Ce livre blanc donne des conseils clairs sur les processus et les aspects technologiques qui doivent être pris en compte, et il met en lumière l'importance des individus. Nous décrivons les parties prenantes qui doivent s'engager dans le programme, la culture qui doit être instaurée et les compétences internes et externes nécessaires à sa réussite », a ajouté Danielle VanZandt, responsable du secteur de la sécurité commerciale et publique chez Frost & Sullivan.

Pour télécharger le livre blanc, veuillez cliquer ici.

À propos de Frost & Sullivan

Depuis 60 ans, Frost & Sullivan est mondialement reconnu pour son rôle consistant à aider les investisseurs, les chefs d'entreprise et les gouvernements à maîtriser les changements économiques et à identifier les technologies perturbatrices, les mégatendances, les nouveaux modèles d'entreprise et les actions à mener, ce qui se traduit par un flux continu de perspectives de croissance pour assurer un succès durable. Contactez-nous : Lancer la discussion .

À propos d'Applied Risk

Applied Risk, une société de DNV, est un partenaire de confiance pour la cybersécurité industrielle visant à protéger les infrastructures critiques dont notre société dépend. Combinant connaissances en cybersécurité et expérience en technologie opérationnelle, Applied Risk BV fournit des solutions sur mesure qui aident les propriétaires d'actifs, les intégrateurs de systèmes et les fournisseurs à développer, déployer et maintenir des opérations cyberrésilientes. Basée aux Pays-Bas, Applied Risk est présente au niveau international et aide à protéger des industries telles que le secteur pétrolier et gazier, le secteur énergétique, la gestion des eaux, le secteur pharmaceutique, le secteur de la santé, le secteur manufacturier, le transport maritime et routier.

DNV est un fournisseur indépendant d'assurance et de gestion des risques, présent dans plus de 100 pays, dont l'objectif est de préserver la vie, les biens et l'environnement. En tant que partenaire de confiance de nombreuses entreprises parmi les plus performantes au monde, nous les aidons à saisir les opportunités et à faire face aux risques liés aux transformations mondiales. Nous tirons parti de notre vaste expérience et de notre expertise pour faire progresser la sécurité et la performance durable, établir des normes industrielles, inspirer et inventer des solutions.

