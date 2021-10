Un nouveau modèle de financement aide les entreprises en phase de démarrage à surmonter les taux d'intérêt gonflés par la pandémie et donne aux investisseurs la possibilité de regrouper leurs fonds pour accéder à des secteurs clés de la croissance économique

LONDRES, 4 octobre 2021 /PRNewswire/ -- La rareté des financements bancaires traditionnels et les taux d'intérêt gonflés par la pandémie menacent la viabilité des start-ups et des entreprises en phase de démarrage hautement stratégiques et lucratives qui sont essentielles à une reprise économique post-COVID dans les marchés en développement du monde entier.

Aujourd'hui, un nouveau modèle de financement alternatif émerge et contribue à ressusciter ces entreprises et à remettre sur les rails des projets de développement stratégiques de grande valeur.

Dans ce modèle alternatif, des groupes de conseil financier mettent en commun les investissements de fonds spéculatifs, de fonds de pension, de groupes souverains, d'investisseurs providentiels et d'autres investisseurs qui partagent un intérêt pour des secteurs de croissance très ciblés, tels que les énergies renouvelables, la cybersécurité et le commerce électronique. Tous ces secteurs sont des secteurs qui devraient être les principaux moteurs de la reprise économique post-COVID ainsi que de la croissance économique durable à long terme dans les marchés en développement.

Le groupe Infinity permet aux investisseurs de mettre en commun leurs fonds pour exploiter plus facilement et plus efficacement les opportunités offertes par la croissance rapide de l'économie verte, tout en permettant aux développeurs et aux sociétés d'exploitation prometteurs d'accéder à des financements qui, autrement, ne seraient pas disponibles ou trop coûteux pour être rentables.

Sur un certain nombre de marchés africains, des sociétés nouvellement créées cherchent à mener des projets d'action climatique hautement stratégiques dans des domaines tels que l'énergie solaire, l'énergie hydraulique, la valorisation des déchets et d'autres sources d'énergie renouvelables.

Les entreprises à l'origine de ces projets sont dirigées par des équipes de gestion hautement qualifiées et expérimentées et disposent de modèles commerciaux solides capables de tirer parti de la baisse rapide des coûts de développement et de production de ces sources d'énergie renouvelables. Elles ont également tendance à bénéficier d'un fort soutien des autorités locales en raison de leur contribution potentielle à la croissance économique locale et à la réduction de la dépendance nationale vis-à-vis des importations coûteuses d'électricité.

Mais les taux d'intérêt incroyablement élevés dans des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud et bien d'autres menacent leur viabilité.

Avec ce nouveau modèle, The Infinity Group permet aux investisseurs d'accéder à des opportunités de croissance à forte valeur ajoutée dans des secteurs qui contribuent à l'expansion de leurs portefeuilles environnementaux, sociaux et de gouvernance. De leur côté, les entreprises en phase de démarrage ont accès à des capitaux à des taux attractifs et à des conditions de paiement étendues, ce qui leur permet d'être opérationnelles rapidement et efficacement.

