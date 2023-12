Un nouveau rapport DDP appelle à une « coopération internationale innovante » pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris tandis que la COP28 débute cette semaine

PARIS, 3 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Selon un nouveau rapport publié par l'initiative Deep Decarbonization Pathways (DDP), les approches traditionnelles de la coopération internationale sont insuffisantes pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris et des solutions innovantes doivent voir le jour.

Les pays du Sud sont ambitieux compte tenu de leurs capacités, mais ils doivent accélérer la transition vers une consommation énergétique nette zéro tout en atteignant leurs objectifs de développement.

Une innovation essentielle consisterait à placer les besoins des pays au centre des processus de coopération internationale. La représentation des pays doit être assurée dès l'origine et à tous les stades de l'élaboration des solutions de coopération.

« Nous ne pourrons atteindre les objectifs de l'Accord de Paris que si tous les pays s'engagent davantage. En ce qui concerne les pays du Sud, l'adoption de mesures climatiques plus ambitieuses accompagnant le développement dépend de la capacité de la coopération internationale à donner la priorité aux besoins des pays », a déclaré Henri Waisman, directeur de DDP Initiative.

Le rapport propose des innovations concrètes en matière de coopération internationale dans trois secteurs.

Le secteur de l'acier peut se transformer de manière à contribuer à la décarbonisation profonde de la planète, à soutenir l'emploi et l'industrialisation dans les pays en développement et à maintenir la compétitivité des producteurs actuels. Pour cela, il est nécessaire de réviser l'approche de la distribution actuelle des incitations, des chaînes de valeur internationales et du commerce de la production d'acier primaire.

Les changements apportés au transport national de marchandises, à savoir produire des biens de manière plus durable et plus proche des consommateurs, développer de meilleures infrastructures ferroviaires et multimodales, et rendre les services ferroviaires plus compétitifs que les services routiers, contribuent au développement et à une décarbonisation en profondeur. Ces changements ne pourront avoir lieu sans une orientation claire du financement international des industries et des infrastructures de transport, ainsi qu'une modification des accords commerciaux.

Le secteur de l'agriculture et de l'exploitation des terres doit tenir compte des objectifs d'atténuation, d'adaptation et de résilience, de biodiversité, de sécurité alimentaire et de subsistance des populations rurales. Cette approche globale exige d'améliorer la gouvernance du système d'exploitation des terres, de promouvoir le partage des enseignements sur les politiques et la mise en œuvre, et de mettre en place de nouveaux mécanismes de financement et accords commerciaux dans le but d'encourager la restauration des forêts et des pâturages dégradés, l'adoption de pratiques agricoles durables et une utilisation plus diversifiée des terres, comme l'agroforesterie.

« Nous avons besoin d'une coopération internationale innovante pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. La COP28 doit envoyer un signal politique clair et catalyser les changements techniques et organisationnels, dans tous les secteurs et tous les pays. C'est une question de confiance et de respect entre le Nord et le Sud, mais aussi une question d'efficacité dans la lutte contre les catastrophes climatiques », a déclaré Sébastien Treyer, directeur général d'IDDRI.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2290413/DDP_Logo.jpg

Contact:

Renee Karunungan

[email protected]

https://ddpinitiative.org/ddp-annual-report-2023/