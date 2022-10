Un nouveau rapport de United European Gastroenterology révèle l'impact sanitaire et économique majeur des maladies de l'appareil digestif en Europe

VIENNE, 9 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Les résultats d'une nouvelle étude paneuropéenne sur le poids des maladies digestives, présentée aujourd'hui à l'occasion de l'UEG Week 2022 et publiée dans le United European Gastroenterology Journal, mettent en avant une augmentation inquiétante de la prévalence de plusieurs maladies de l'appareil digestif depuis 2000. Notamment des maladies hépatiques chroniques, de la pancréatite, du reflux gastro-œsophagien, de la gastrite, des troubles intestinaux vasculaires et de la maladie cœliaque chez les enfants. En outre, les taux d'incidence et de mortalité de tous les cancers de l'appareil digestif combinés ont respectivement augmenté de 26 % et de 17 % au cours de la période 2000-2019.

Le rapport précise que les maladies de l'appareil digestif affectent plus de 300 millions de personnes en Europe et dans la région méditerranéenne et qu'ils entraînent des coûts économiques importants. La fréquence et la prévalence de nombreuses maladies de l'appareil digestif sont plus élevées chez les patients très jeunes et les personnes âgées, et cette charge de morbidité va augmenter à mesure que la population européenne vieillit.

Il est démontré que l'incidence et la mortalité standardisées selon l'âge ont augmenté pour le cancer du foie et du pancréas dans la plupart des pays européens depuis 2000 ; la consommation d'alcool, l'obésité et d'autres facteurs modifiables liés au mode de vie sont identifiés comme des facteurs clés contribuant largement au poids général de ces troubles digestifs.

Les chercheurs ont observé une hausse de la charge de morbidité des maladies digestives qui s'explique par un indice de masse corporelle élevé sur le continent. Et, bien que certains progrès aient été réalisés pour réduire la charge imputable à l'alcool depuis l'an 2000, la consommation d'alcool demeure un facteur important de la charge de morbidité. Un élément positif de l'étude est la réduction du poids sanitaire lié au tabagisme dans presque tous les pays européens ; cela fait suite aux stratégies nationales d'intervention.

En ce qui concerne le poids économique des maladies de l'appareil digestif, le rapport de l'UEG constate qu'en moyenne, le coût estimé de la prestation de services de santé aux patients hospitalisés (hors traitements et diagnostics) pour les maladies digestives était de 0,12 % du produit intérieur brut (PIB) dans les 31 pays étudiés. Cela se traduit par un coût potentiel d'environ 20 milliards de dollars sur l'ensemble de l'UE en 2021.

Luigi Ricciardiello, président du comité de recherche de l'UEG, s'est exprimé : « Des inégalités en matière de santé demeurent en Europe et, avec les défis économiques émergents, nous nous attendons à voir ces inégalités s'exacerber davantage. Malheureusement, malgré leur prévalence considérable et leur impact mondial, de nombreuses maladies digestives sont encore mal comprises et attirent relativement peu d'attention du point de vue politique ou du financement. »

SOURCE United European Gastroenterology (UEG)