Un nouveau traitement, le CRB091, réduit efficacement la prolifération des cellules cancéreuses dans le cancer du sein triple négatif (CSTN)

ZUG, Suisse, 5 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le CRB091, un nouveau médicament candidat développé par Cancer Research and Biotechnology AG (CRB), s'est révélé très prometteur pour réduire la prolifération des cellules cancéreuses dans les cancers difficiles à traiter tels que le cancer colorectal et le cancer du sein triple négatif. Les études précliniques menées par un laboratoire de recherche indépendant au Royaume-Uni ont démontré une réduction significative de la prolifération des cellules cancéreuses humaines in vitro, avec un effet synergique entre les différents ingrédients du produit.

Le CSTN est le type de cancer du sein le plus agressif chez les femmes, avec un taux de survie à 5 ans de 66 % et un taux de survie très faible de 12 % après métastases. Les traitements conventionnels de ce cancer s'accompagnent souvent d'effets secondaires graves, ce qui limite leur utilisation et leur efficacité. En outre, les thérapies ciblées et les nouveaux traitements immunologiques ne conviennent qu'à une population limitée de patientes, tandis qu'une résistance aux médicaments peut se développer rapidement. Le CRB091 offre une thérapie efficace et bien tolérée qui pourrait combler les lacunes des traitements existants.

Les molécules actives du CRB091 se sont avérées sûres pour l'utilisation humaine, et CRB prévoit de lancer les premiers essais cliniques chez l'humain aux États-Unis dans 12 mois. L'avis de la FDA sur la demande de « Pre-Investigational New Drug (Pre-IND) » est prévu pour le troisième trimestre 2023, le dépôt de la demande d'IND étant prévu pour le troisième trimestre 2024.

En tant que société d'oncologie préclinique, CRB se concentre sur le développement de médicaments qui s'attaquent aux maladies métaboliques induisant une carcinogenèse. En fournissant une thérapie particulièrement efficace et bien tolérée, le CRB091 a le potentiel d'améliorer de manière significative le traitement du cancer du sein triple négatif et d'autres cancers difficiles à traiter.

Grâce à l'efficacité significative démontrée sur des lignées cellulaires cancéreuses humaines, la startup basée en Suisse est prête à franchir une étape importante vers l'utilisation de ce nouveau traitement chez l'humain.

Kari Sarvanto

Fondateur et PDG

Dre Sarah Haddad

Scientifique principale

Contact de Cancer Research & Biotechnology AG pour les médias et les investisseurs :

Kari Sarvanto, Tél. : +41 796 162 694, E-mail : [email protected] , Tél. : +41 79 6162 694, www.crab.ch

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2069092/Cancer_Research_and_Biotechnology_Ltd_Logo.jpg

SOURCE Cancer Research and Biotechnology Ltd